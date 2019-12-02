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Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından, Türkiye'nin farklı şehirlerinde meydana gelecek kuvvetli kar yağışı sebebiyle önemli bir uyarı yapıldı.

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz Tüm Haberleri
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Türkiye'de kış aylarının etkisi yavaş yavaş görülmeye başladı. Dün gelen haberlere göre, Bursa Uludağ'da yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle 2 dağcının kaybolduğu ortaya çıktı.

Kar yağışının yoğun bir şekilde devam ettiği zirvede, kaybolan 2 kişinin arama - kurtarma faaliyetleri devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşlara bir son dakika uyarısında bulundu.

4 Aralık 2019 tarihinde, Kütahya ili başta olmak üzere sırasıyla; Karabük, Kırıkkale, Sivas ve Çorum, Ankara, Bolu, Tokat, Amasya, Erzincan, Erzurum'da kar yağışı etkisini gösterecek. Söz konusu şehirler bembeyaz bir hale bürünecek.

Kar yağışı bu illerle de sınırlı kalmayacak; İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinin her şehrinde 4 Aralık tarihinden itibaren kar görülecek.

Bugün 14:39 TSİ - Yaşam

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