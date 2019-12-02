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Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!

Gelecek yıl uygulanacak olan asgari ücreti görüşüp, değerlendirip, sonuca bağlamak adına işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden meydana gelen "Asgari Ücret Tespit Komisyonu" bugün ilk toplantısına 14.00'te başladı. Toplantı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yapılıyor. İşte gelen ilk bilgiler...

Emir Yılmaz
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Asgari ücreti belirlemek adına toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi grubunu "Türk - İş Sendikası", İşveren grubunu TİSK, devlet tarafını ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsil ediyor. 

Zehra Zümrüt Selçuk "Önceliğimiz İstihdamı Koruma ve Artırmak" Dedi

Asgari Tespit Komisyonu'nda açılış konuşmasını yapan isim Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu. Selçuk; işçi; işveren ve hükümetin ortak bir noktada buluşmanın en temel hedefleri olduğunu belirtti.

Reel anlamda 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücreti 1.5 kat oranla artırdıklarını ifade eden Selçuk, mevcut durumda asgari ücretin satın alma gücü ele alındığında; Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler sıralamasında bundan 197 yıl önce 15. sırada; şuanda ise 10.sırada olduğumuzu aktardı.

Asgari ücretin hem ülke ekonomisine, hem de asgari ücretlinin ve işverenin menfaatine belirlenmesinin oldukça önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Selçuk, asgari ücretin Aralık ayının son haftasında netleşeceğinin de müjdesini verdi.

Türk - İş Ağzını 2.526 TL'den Açtı!

Asgari ücrete yönelik ilk teklif, bundan 1 hafta önce; Türkiye'nin en fazla üyeye sahip olan ve işçi grubunu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda temsil eden Türk - İş yaptı.

Türk - İş'ten gelen teklife baktığımızda; şuanda bir kişinin yaşam maliyetinin 2.578 TL olduğu ve bu kapsamda da asgari ücretin minimum 2.526 TL olması gerektiği bildirildi.

Bugün 15:01 TSİ - Ekonomi

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