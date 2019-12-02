Yılın kamu kuruluşu ödülü PTT'nin

Geçmişten bugüne müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren ve bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda yenilikçi çözümleriyle ülkesine hizmet eden Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’nde “Yılın Kamu Kuruluşu” ödülüne layık görüldü. Ödül Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur tarafından verildi.

Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İstanbul yerleşkesinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ekonomi ve iş dünyasında büyük önem arz eden ödüller bu yıl 29 kategoride verildi. İş ve ekonomi dünyasının en önemli isimlerinin ödül aldığı törene, kamu, yerel yönetimler ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

179 yıldır, ‘PTT Çalışır, Hayat Değişir’ düşüncesinden hareketle geçmişten edindiği tecrübeleri geleceğe taşıyan PTT, ürün ve hizmet çeşitliliği ile iş ve işlem kalitesini her geçen gün daha da artırıyor. Posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık alanlarında son dönemde birbiri ardına gerçekleştirdiği yenilikçi atılımlarla müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaran PTT, aldığı ödüllerle hizmet kalitesini kanıtladı. ‘Gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak” ilkesiyle kaliteli ve güvenilir hizmeti müşterileri ile buluşturan PTT, Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olarak 2023 hedefleri doğrultusunda her geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiriyor.

Yerli ve milli kuruluş olarak modern Türkiye’nin ihtiyaçlarına hızlıca cevap verebilen, altyapı ve AR-GE çalışmalarıyla desteklenmiş çözümler sunan PTT, yurt içindeki güçlü ve karar alıcı konumunun yanı sıra Dünya Posta Birliği (UPU) İdari Konsey Başkanlığı göreviyle uluslararası arenada söz sahibi bir duruş sergiliyor. Dünya Posta İdareleri arasındaki ilk 10 şirket içerisinde yer almayı hedefleyen PTT, uzun yıllara dayanan kurumsal tecrübesi doğrultusunda çağın gereklerini ve imkânlarını göz önüne alarak ürün ve hizmetlerini güncellemek, faaliyet gösterdiği sektörlerde geleceğe yön verecek bir yaklaşım geliştirmek, Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımla katma değer üreterek ülke ekonomisine katkı sağlamak ve uluslararası alanda Türkiye’yi temsil etmek vizyonuyla geleceğe ışık tutuyor.