Kuzu Effect AVM görkemli bir davetle açıldı

Özge Kuzu ev sahipliğinde gerçekleşen davete Ankara cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

Seçkin, farklı ve anı yaşamayı sevenlerin yeni cazibe merkezi KUZU EFFECT AVM, Ankara’nın en değerli lokasyonu olan Oran’da kapılarını açtı. Dünyaca ünlü ödüllü mimar Emre Arolat tarafından tasarlanan AVM’nin açılışına katılan isimler arasında; Ahmet-Rana Anadolu, Arzu Kuzu, Güven Kuzu, Aysel-Servet Akçay ve Beliz Büyükhanlı’nın yanı sıra Seda-Can Çavuşoğlu, Tarkan Ander, Dora Şahintürk ve Vefa Kuzu da yer aldı.

Projenin hayata geçiriliş hikayesini aktararak davetlilere hoş geldiniz diyen Özge Kuzu’nun stil danışmanlığını Rutkay Öziş yaptı. Özge Kuzu, açılışa katılan konuklarıyla yakından ilgilendi. Pop müziğin sevilen sesi Bengü’nün müzik dinletisiyle davetlilerin doyasıya eğlendiği gece DJ Stiv Hey’in performansıyla devam etti.

Trend markalar, rafine lezzetler, sanatın ruhu ve sonsuz eğlencenin yer aldığı Kuzu Effect AVM, Ankaralıların hayatına değer katmayı hedefliyor

Kuzu EFFECT AVM’de yer alan markalar şöyle:

ADL&Cengiz Abazoğlu, Ada Terzi & Kuru Temizleme,Atasay, ArtHub Cabaret, Arthub Okul, B&G, Bana da Söyle, Biber Kebap Izgara, Beymen Club, Boyner Sports, Cold Stone, Desa, Double Zero Pizzeria, Doğan Kaymaklı, D&R, Eğlen Joy By Trio Games, Enne, Gratis, Göz Grup, Harem, Huhu, İmza Bir Tost, İpekyol, Joker Baby, Karaca, Kaygısız Meyhane, Le Monde, Lisette Çikolata, Lola Street Food, Lou Cafe&Bistro, MAC, Macro Center, Mamm By Cer Modern, Mavi, Minyon, Multi Brand, My Garden, Network Que, Özsüt, Paris Kuaför, Panço, Penti, Polo Garage, Quick China, Saat&Saat, Samsung, Seyfi Balık, Sevil, Sports International, Starbucks, Suwen, Tavuk Dünyası, The Hamburger, The Hunger, Timboo Cafe, Tobacco, Toyzz shop, Turkcell, Vakko, Vakko Bistro, Vakko Wedding,Vakkorama, Vatan Bilgisayar, W, Watches Hospital,Woc Coffee, Zen Pırlanta, Zeynel.