Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:21 TSİ- Gündem G: Bugün 15:23 TSİ

Kuzu Effect AVM görkemli bir davetle açıldı

Başkent’in en iddialı karma projesi Kuzu Effect’in içinde yer alan KUZU EFFECT AVM, düzenlenen özel bir davetle açıldı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Özge Kuzu ev sahipliğinde gerçekleşen davete Ankara cemiyet hayatından birçok isim katıldı.

Seçkin, farklı ve anı yaşamayı sevenlerin yeni cazibe merkezi KUZU EFFECT AVM, Ankara’nın en değerli lokasyonu olan Oran’da kapılarını açtı. Dünyaca ünlü ödüllü mimar Emre Arolat tarafından tasarlanan AVM’nin açılışına katılan isimler arasında; Ahmet-Rana Anadolu, Arzu Kuzu, Güven Kuzu, Aysel-Servet Akçay ve Beliz Büyükhanlı’nın yanı sıra Seda-Can Çavuşoğlu, Tarkan Ander, Dora Şahintürk ve Vefa Kuzu da yer aldı.

Projenin hayata geçiriliş hikayesini aktararak davetlilere hoş geldiniz diyen Özge Kuzu’nun stil danışmanlığını Rutkay Öziş yaptı. Özge Kuzu, açılışa katılan konuklarıyla yakından ilgilendi. Pop müziğin sevilen sesi Bengü’nün müzik dinletisiyle davetlilerin doyasıya eğlendiği gece DJ Stiv Hey’in performansıyla devam etti.

Trend markalar, rafine lezzetler, sanatın ruhu ve sonsuz eğlencenin yer aldığı Kuzu Effect AVM, Ankaralıların hayatına değer katmayı hedefliyor

Kuzu EFFECT AVM’de yer alan markalar şöyle:

ADL&Cengiz Abazoğlu, Ada Terzi & Kuru Temizleme,Atasay, ArtHub Cabaret, Arthub Okul, B&G, Bana da Söyle, Biber Kebap Izgara, Beymen Club, Boyner Sports, Cold Stone, Desa, Double Zero Pizzeria, Doğan Kaymaklı, D&R, Eğlen Joy By Trio Games, Enne, Gratis, Göz Grup, Harem, Huhu, İmza Bir Tost, İpekyol, Joker Baby, Karaca, Kaygısız Meyhane, Le Monde, Lisette Çikolata, Lola Street Food, Lou Cafe&Bistro, MAC, Macro Center, Mamm By Cer Modern, Mavi, Minyon, Multi Brand, My Garden, Network Que, Özsüt, Paris Kuaför, Panço, Penti, Polo Garage, Quick China, Saat&Saat, Samsung, Seyfi Balık, Sevil, Sports International, Starbucks, Suwen, Tavuk Dünyası, The Hamburger, The Hunger, Timboo Cafe, Tobacco, Toyzz shop, Turkcell, Vakko, Vakko Bistro, Vakko Wedding,Vakkorama, Vatan Bilgisayar, W, Watches Hospital,Woc Coffee, Zen Pırlanta, Zeynel.

Bugün 15:21 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kuzu Effect AVM görkemli bir davetle açıldı mask
Kuzu Effect AVM görkemli bir davetle açıldı
Yılın kamu kuruluşu ödülü PTT'nin mask
Yılın kamu kuruluşu ödülü PTT'nin
En çok mülteci Türkiye'de yaşıyor mask
En çok mülteci Türkiye'de yaşıyor
Decathlon ilk konsept mağazasını Ankara One Tower'da açtı! mask
Decathlon ilk konsept mağazasını Ankara One Tower'da açtı!
Yurtta hava durumu - 02 Aralık 2019 mask
Yurtta hava durumu - 02 Aralık 2019
O İlçede Okullar Tatil Edildi! Yılın İlk Kar Tatili... mask
O İlçede Okullar Tatil Edildi! Yılın İlk Kar Tatili...
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti! mask
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti!
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler! mask
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler!
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı! mask
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu! mask
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak! mask
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak!
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi! mask
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi!

GALERİ

Rusya’dan Çin’e doğal gaz akışı başladı mask
Rusya’dan Çin’e doğal gaz akışı başladı
Rus savaş uçakları İdlib’de pazar yerini vurdu mask
Rus savaş uçakları İdlib’de pazar yerini vurdu
Ormanda bulunan kafes mantarı görenleri şaşırttı mask
Ormanda bulunan kafes mantarı görenleri şaşırttı
Işıksız kavşakta’ki trafik kazası kamerada mask
Işıksız kavşakta’ki trafik kazası kamerada
Emeklileri dolandıran çeteye eş zamanlı operasyon mask
Emeklileri dolandıran çeteye eş zamanlı operasyon
Suriyeli vatandaşların artık yüzleri gülüyor mask
Suriyeli vatandaşların artık yüzleri gülüyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL