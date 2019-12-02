Tayvan Mükemmellik Ödülleri 2019’dan Zyxel’e Dört Ödül

Ağ teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan Zyxel, *Taiwan Excellence Awards 2019 *Tayvan Mükemmellik Ödülleri etkinliğinde dört ödül ile döndü. Zyxel, Taiwan Excellence Komitesi tarafından son 19 yılda toplam 92 kez ödüle layık görüldü.

Günümüzde siber saldırıların artması; hem işletmeler, hem de bireyler için ciddi anlamda endişelere neden oluyor. Kullanım kolaylığı özelliği ön planda olan Zyxel’in yeni nesil güvenlik çözümleri; bilgi teknolojileri uzmanlığınız hangi seviyede olursa olsun ağ güvenliğinin en uç noktaya taşımasına olanak tanıyor. Siber korsanlara karşı kalkan vazifesi gören ürünler, kurumsal şirketlerde iş sürekliliği sağlıyor.

7 / 24 mekan bağımsız yönetim imkanı

Taiwan Excellence ekibi tarafından güvenlik kategorisinde ödüle layık görülen SecuReporter; kurumların ağ altyapılarında üstün koruma sağlayarak veri güvenliğini garanti altına alıyor. ZyWall ürün serisi ile entegre çalışan Bulut Tabanlı Akıllı Analiz ve Raporlama Hizmeti; Secure Reporter, bilgi teknolojileri yöneticilerinin merkezi yapıda kolay bir şekilde bilgisayar ağlarını yönetmelerine olanak tanıyor. Portal üzerinden veya cep telefonu aracılığı ile mobil aplikasyon desteği ile 7 / 24 mekan bağımsız yönetim imkanı sunan Secure Reporter sayesinde ağ altyapısını proaktif bir şekilde izleyebilen şirket çalışanları, kurum genelinde herhangi bir güvenlik sorunu veya saldırıyı anında tespit edip müdahale edebiliyor.

Güvenlik segmentinde ödül alan bir diğer çözüm AiShield ise; virüsler, kötü amaçlı yazılımlar, fidye yazılımları ve kimlik avı saldırıları da dahil olmak üzere tüm ağ tehditlerine karşı etkin savunma yapmak için Zyxel'in yapay zeka entegre edilmiş akıllı bulut güvenlik veri tabanını kullanıyor. Böylece evlerdeki veya küçük ofislerde kullanıcılar, siber saldırganlara karşı kalkan vazifesi gören AiShield ile kendilerini güvende hissediyor. Malware, Ransomware ve Phishing atakları gibi kötü amaçlı tüm yazılımlarla mücadele eden ürün, ev ve küçük ofis çalışanlarına güvenli bir ağ hizmeti sunuyor. Kötü amaçlı tüm yazılımları tanımlayıp yok eden AiShield, bilgisayar ağları ve ağa bağlı tüm cihazlarda, virüs tehditleri,kimlik avı,botnet saldırıları, akıllı cihazlar için IoT güvenliği, çevrimiçi tarama için web güvenliği gibi konularda çok katmanlı tam koruma desteği sağlıyor.

Online oyun keyfi en üst noktaya taşınıyor

Zyxel'in sunduğu Powerline çözümleri, yeni kablo döşemenin zor ve uygun olmadığı tüm konutlarda anında internet bağlantısı sağlamanın en kolay ve etkili yolu. Bu ürün ailesindeki cihazları hali hazırdaki bir prize taktığınız anda, evinizdeki elektrik şebekesi, kullanıma hazır bir internet ağına dönüşüyor. Ödül sahibi Zyxel’in yeni powerline adaptörü PLA6456, elektrik prizine takılarak elektrik hattı üzerinden internet erişimi imkânı sunmanın yanı sıra evlerde kablosuz bağlantı alanını da genişletiyor. PLA6456 sayesinde akıllı telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar gibi cihazlar, evin her köşesinden internete kolaylıkla bağlanabiliyor. 2400Mbps seviyesinde veri aktarım olanağı sunan ürün, 8K video dosyalarını HD kalitesinde donma veya kopma yaşanmadan izleme imkanı yanında onlineoyun keyfini de en üst noktaya taşıyor.

Tayvan Mükemmellik Ödüllü sahibi olan bir diğer ürün Armor G1 multi-gigabit WiFi router (NBG6818), ağa bağlı tüm cihazlar için yüksek hız avantajına ek olarak ultra güvenli internet erişimi vaat ediyor. 5G 8x8 eFEM ve güçlü anten tasarımı ile üstün WiFi performansı sunan ürün, siber güvenliği üst seviyede tutuyor.

Güvenli Internet

Ev kullanıcıları için ağ kapsamını genişletmenin yanı sıra Zyxel router/ modemlerindeki ebeveyn kontrol özelliği, güvenli internet erişimine olanak tanıyor. G1 multi-gigabit WiFi router (NBG6818), internet kullanımını saatlere göre planlayabilme imkanı dışında zararlı içeriğe karşı koruma da sağlıyor.

Tayvan Ekonomi Bakanlığı tarafından 1993 yılından beri organize edilen yarışmada ödüller, yenilikçi ve katma değer yaratan ürünlere takdim ediliyor. Taiwan Excellence Awards, *Tayvan Mükemmellik Ödülleri Jüri Komitesi her yıl yüzlerce ürünü dikkatle inceliyor. Ar-Ge, tasarım, kalite ve pazarlamadaki başarı gibi kriterleri göz önünde bulundurarak titiz bir değerlendirme yapan ekip, alanında en iyi olan ve Tayvan’ı ülke dışında başarı ile temsil eden inovatif şirketleri ödüllendiriyor.