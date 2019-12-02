Nursultan Nazarbayev paneli Ankara'da gerçekleştirilecek

Kazakistan Ankara Büyükelçiliği ile Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya)’nin birlikte düzenlediği “Türk Devletleri Birliğine Giden Yolda Bilge Lider Nursultan Nazarbayev” başlıklı panelde, Nursultan Nazarbayev’in uluslararası politikadaki barışçı politikası, reformcu kişiliği ve Türk dünyasının ekonomik, sosyal ve kültürel bütünleşmesi sürecine sunmuş olduğu katkıları değerlendirilecek.

Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly panel ile ilgili yaptığı açıklamada, “01 Aralık Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı günü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz programda, Kazakistan’ın bağımsızlığın ilanından itibaren büyük reformlar yaparak siyasi ve ekonomik köklü değişimlere imza atan Kurucu Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev’i konuşacağız. Türk dünyasının ekonomik ve kültürel bütünleşmesine sunmuş olduğu katkıları ve bu yönde geleceğe ışık tutacak fikirlerini değerlendireceğiz’’ ifadelerine yer verdi.

EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ise Nursultan Nazarbayev’in katkılarıyla Kazakistan’ın Asya coğrafyasının en hızlı gelişen ülkelerden birisi olduğuna dikkat çekerek şu sözlere yer verdi: “Türk birliğinin inançlı savunucusu, Türk dünyasının bilge lideri Nursultan Nazarbayev, Türk dünyasında kurulan ve hızla gelişen çok yönlü ortak hedef politikalarının uygulamaya geçmesinde çok büyük katkıları olduğu gibi, zengin kaynakları ve geniş toprakları olan ülkesini, derin devlet adamlığı birikimiyle Asya’nın en hızlı gelişen ülkelerinden biri yapmıştır.”

Başbakan eski yardımcılarından Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Prof. Dr. Orhan Kavuncu ve çok sayıda akademisyenin katılacağı panelin oturum başkanlıklarını Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şenol Kantarcı ile Kafkasya Üniversiteler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz yapacak.

Anadolu Hotels Downtown’da gerçekleşecek olan “Türk Devletleri Birliğine Giden Yolda Bilge Lider Nursultan Nazarbayev” panelinin diğer katılımcıları ise şöyle; Prof. Dr. Celalettin Yavuz, Prof. Dr. Toğrul İsmayil, Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu, Prof. Dr. Abdulvahap Kara, Doç. Dr. Cemile Kınacı, Dr. Turgay Düğen ile Dr. Serdar Yılmaz.

Tarih : 30 Kasım 2019 / Cumartesi

Saat : 11.00

Yer : Anadolu Hotels Downtown Ankara

Beştepeler Mah. Yaşam Cd. 1.Sk.

Armada Alışveriş Merkezi Arkası – Ankara

Bilgilendirme: Mehmet Poyraz / 0.541.6738580