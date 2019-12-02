KARİD Başkanı Aslan Kut: Olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz!

30 Kasım 2019, İSTANBUL – E-ticaret siteleri kasım ayı boyunca farklı isimler ile indirim kampanyaları düzenledi. Bu kampanyalar sonucunda pek çok tüketici alışveriş tercihini dijital kanallar yönünde kullandı. E-ticaret sektöründe yaşanan bu hareketlilik doğal olarak kargo sektörünü de etkiliyor. 100 bini aşkın personel, 25 bin araç ve ülke genelinde 10 bin sabit merkezde günde 7.5 milyon kurumsal ve bireysel adres olmak üzere Türkiye’de KOBİ’lere ve nihai tüketicilere hizmet sunan kargo sektörünün gelişimi ve bu dönemdeki çalışmalarını anlatan Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Kut, lojistik sektörünün ülke ekonomisi ve günlük ticari hayatın en önemli dinamiklerinden biri olduğunu vurguladı. Kut sözlerine şu şekilde devam etti:

“Son yıllarda e-ticaretin hızla gelişmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri, kargo sektörünün gösterdiği gelişmedir. Bu bağlamda tüm müşterilerimize olduğu gibi, e-ticaret firmalarına ve onların müşterilerine sorunsuz hizmet üretiyor ve onlara mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatmak için çabalıyoruz.

Dijital kanallardan yapılan alışveriş oranları her geçen gün artıyor, bu artışta e-ticaret firmalarının yaptığı büyük indirimlerin payı da oldukça fazla. Örneğin, kasım ayında gerçekleşen indirimli satış günlerinde hem e-ticaret firmalarının hem de kargo sektörü oyuncularının planlamasının çok üzerinde bir talep ve satış hacmi gerçekleşti. Müşterilerimizin ürünlerini tüm gayretimiz ile en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışsak da yoğunluk nedeniyle teslimatla ilgili bazı müşterilerimizin haklı şikayetlerine tanık olmaktayız. Kısa süreli gecikmelerle de olsa tüm alıcıların kargolarının kendilerine en hızlı şekilde ulaşması için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Sektör, süreci daha iyi yönetebilmek ve sorunsuz, kusursuz bir hizmet için gerekli teknik altyapıyı oluşturmakta, araç ve personel ihtiyacını karşılamak için gerekli yatırımları yapmaktadır. Kargo firmaları ve e-ticaret yapan firmalar olarak birlikte daha etkin önlemleri hayata geçirmek bakımından her zamankinden daha sıkı bir iş birliğine girmiş bulunmaktayız. Amacımız, şartlar ne olursa olsun, kusursuz hizmet sunmayı sürekli hale getirmektir.”