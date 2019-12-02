Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:43 TSİ- Gündem G: Bugün 15:46 TSİ

KARİD Başkanı Aslan Kut: Olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz!

E-ticaret firmalarının kasım ayındaki indirimleri nedeniyle kargo sektöründe kapasiteyi aşan bir yoğunluk yaşandığını belirten KARİD Başkanı Kut, gönderilerin en hızlı şekilde ulaştırılması için olağanüstü bir çaba sarf edildiğini ifade etti.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

30 Kasım 2019, İSTANBUL – E-ticaret siteleri kasım ayı boyunca farklı isimler ile indirim kampanyaları düzenledi. Bu kampanyalar sonucunda pek çok tüketici alışveriş tercihini dijital kanallar yönünde kullandı. E-ticaret sektöründe yaşanan bu hareketlilik doğal olarak kargo sektörünü de etkiliyor. 100 bini aşkın personel, 25 bin araç ve ülke genelinde 10 bin sabit merkezde günde 7.5 milyon kurumsal ve bireysel adres olmak üzere Türkiye’de KOBİ’lere ve nihai tüketicilere hizmet sunan kargo sektörünün gelişimi ve bu dönemdeki çalışmalarını anlatan Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslan Kut, lojistik sektörünün ülke ekonomisi ve günlük ticari hayatın en önemli dinamiklerinden biri olduğunu vurguladı. Kut sözlerine şu şekilde devam etti:

“Son yıllarda e-ticaretin hızla gelişmesini sağlayan en önemli etkenlerden biri, kargo sektörünün gösterdiği gelişmedir. Bu bağlamda tüm müşterilerimize olduğu gibi, e-ticaret firmalarına ve onların müşterilerine sorunsuz hizmet üretiyor ve onlara mükemmel bir müşteri deneyimi yaşatmak için çabalıyoruz.

Dijital kanallardan yapılan alışveriş oranları her geçen gün artıyor, bu artışta e-ticaret firmalarının yaptığı büyük indirimlerin payı da oldukça fazla. Örneğin, kasım ayında gerçekleşen indirimli satış günlerinde hem e-ticaret firmalarının hem de kargo sektörü oyuncularının planlamasının çok üzerinde bir talep ve satış hacmi gerçekleşti. Müşterilerimizin ürünlerini tüm gayretimiz ile en hızlı şekilde ulaştırmaya çalışsak da yoğunluk nedeniyle teslimatla ilgili bazı müşterilerimizin haklı şikayetlerine tanık olmaktayız. Kısa süreli gecikmelerle de olsa tüm alıcıların kargolarının kendilerine en hızlı şekilde ulaşması için olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz. Sektör, süreci daha iyi yönetebilmek ve sorunsuz, kusursuz bir hizmet için gerekli teknik altyapıyı oluşturmakta, araç ve personel ihtiyacını karşılamak için gerekli yatırımları yapmaktadır. Kargo firmaları ve e-ticaret yapan firmalar olarak birlikte daha etkin önlemleri hayata geçirmek bakımından her zamankinden daha sıkı bir iş birliğine girmiş bulunmaktayız. Amacımız, şartlar ne olursa olsun, kusursuz hizmet sunmayı sürekli hale getirmektir.”

Bugün 15:43 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İzmir'de Bir Kadın Cinayeti Daha: Eşini Korkunç Şekilde Katletti! mask
İzmir'de Bir Kadın Cinayeti Daha: Eşini Korkunç Şekilde Katletti!
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi! mask
Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Başkan Orhan, kadın üye esnaf ve sanatkarlar ile bir araya geldi mask
Başkan Orhan, kadın üye esnaf ve sanatkarlar ile bir araya geldi
KARİD Başkanı Aslan Kut: Olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz! mask
KARİD Başkanı Aslan Kut: Olağanüstü bir çaba sarf ediyoruz!
Kuzu Effect AVM görkemli bir davetle açıldı mask
Kuzu Effect AVM görkemli bir davetle açıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti! mask
Asgari Ücret Zammına Yönelik Kritik Tarih Netleşti!
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler! mask
Otobüsün Arkasında Cinsel İlişkiye Girdiler: Yakalanmalarına Rağmen Pes Etmediler!
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı! mask
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu! mask
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak! mask
Bankalarda Yeni Dönem: Artık O İşlem İçin Ücret Alınacak!
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi! mask
Bu Haber Sigara İçenleri İlgilendiriyor: Kötü Haber Verildi!

GALERİ

1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı mask
1 yaşındaki bebeğin neşeli görüntüleri tıklanma rekoru kırdı
Bunalıma giren genç adam falezlerden ölüme atladı mask
Bunalıma giren genç adam falezlerden ölüme atladı
kırmızı altın olarak adlandırılan turp hasadı başladı mask
kırmızı altın olarak adlandırılan turp hasadı başladı
Jandarmadan nefes kesen tatbikat mask
Jandarmadan nefes kesen tatbikat
Zirvede kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları sürüyor mask
Zirvede kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları sürüyor
İski’den tasarruf çağrısı mask
İski’den tasarruf çağrısı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL