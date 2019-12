Başkan Orhan, kadın üye esnaf ve sanatkarlar ile bir araya geldi

Oda Başkanı Orhan, "Kadın üye sayımızda bir artış var. Kadınlarımız çalışma hayatında daha fazla yer almalı. Kadının olduğu her yerde güzel işler ortaya çıkıyor." dedi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na bağlı olarak faaliyet gösteren kadın üye esnaf ve sanatkarlar, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan'ın ev sahipliğinde Kahveci Paşazade'de düzenlenen kahvaltılı bir programda bir araya geldi.

Tüm kadın üyelere tek tek hoşgeldiniz diyerek karanfil takdim eden Oda Başkanı Orhan, konuşmasında kadın üyeler ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Orhan, "Şimdiye kadar alışagelmiş düzenin dışında, bir şeyler yapmak, farklılıklar katmak için çeşitli meslek gruplarına mensup hem erkek hem de kadın üye esnaf ve sanatkarlarımızla toplantılar düzenliyoruz. Hem birbirimizi tanıyalım, kaynaşalım, birbirimizi anlayalım, hem de yaşanan sorunlara ilişkin gerçekçi çözüm yolları neler olabilir bunları tartışalım istiyoruz. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası hepimizin odasıdır. İşbirliği ve istişare içerisinde olursak sorunlarımıza çözüm yolları bulabiliriz. Bunun çok önemli olduğuna inanıyorum. Odamızı ziyaret eden esnaf ve sanatkarlarımızla görüşüyor, sorunları varsa neler yapabilirizin peşinde oluyoruz. Bizler de üye esnaf ve sanatkarlarımızı ziyaret ediyoruz. Üyelerimizin hem bireysel, hem de sektörel anlamda sorunları nelerdir, ne tür talepleri vardır bunların üzerine yoğunlaşıyor, elimizden geldiğince ilgili kurumlarla da işbirliği içerisinde olarak destek olmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaklaşık iki yıllık süre içerisinde odamıza, esnaf ve sanatkarlarımızın menfaatine yönelik yenilikler, farklıklar katmaya çalıştık. Ankara'da esnaf ve sanatkarlarımıza hizmet veren bir oda olarak bundan sonra da bir araya gelmeye, sizlere en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ ÜLKE

"Geçimin sadece erkeklerde olmadığını göstermek için bugün özellikle kadın üyelerimizle de bir araya gelmek istedik." diyen Orhan şunları ekledi: "Kadın girişimcilerin desteklenmesi ve kadınların çalışma hayatında erkeklerle eşit bir şekilde yer alması noktasında ülkemizde büyük bir eksiklik var. Kadın üye sayımızda bir artış söz konusu. Kadın çalışma hayatında her işte başarılı olabilir. Erkeklerin bile zorlandığı bazı mesleklerde kadınlarımızın başarılı bir şekilde o işi yaptığını biliyoruz. Oda olarak kadının çalışma hayatında daha fazla yer almasını sağlamak için elimizden gelen desteği göstermeye çalışıyoruz. Kadının güçlü olduğu bir toplumda devlet de güçlü olur, ülke de güçlü olur. Bizim odamızda başkan vekilimiz bir kadın, genel sekreterimiz, avukatımız, KOSGEB temsilcimiz kadın. Beraber uyum içerisinde çözüm ortaklı çalışıyoruz. Çalışan kadın güçlüdür, özgürdür. Ben kadının olduğu yerde güzel işlerin ortaya çıktığına, her şeyin daha güzel olduğuna inanıyorum."

HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞA, KADINA ŞİDDETE HAYIR DİYORUZ

Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik toplumda her bireyin üzerine düşen katkıyı sağlaması gerektiğini ifade eden Orhan, "Bu hafta biliyorsunuz; '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü Haftası'nda kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına farkındalık oluşturulması gündeme getirildi. Biz de özellikle siz kadın üyelerimizle bu hafta vesilesiyle de bir araya gelmek, kadına şiddetin ortadan kaldırılmasına yönelik bir mesaj vermek istedik. Kadına şiddet her şeyden önce bir insanlık ayıbıdır. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı, emeğine, bedenine, kimliğine yönelik şiddeti reddediyoruz." diye konuştu.

Orhan'ın konuşmasının ardından kadın üye esnaf ve sanatkarlar da sorunları ile talep ve sektörlerinin durumuna ilişkin görüşlerini dile getirdi, istişare toplantısının kendileri açısından son derece olumlu ve verimli geçtiğini söyledi.