Porland, dünyanın önde gelen şefleriyle buluşuyor!

1976 yılından bu yana Türkiye’de porselen denince akla gelen ilk markalarından biri olan Porland, tasarımdan üretim aşamasına kadar her ince detayı üstün teknoloji ve iş gücü ile ürünlerine yansıtan %100 Türk sermayeli bir Türk Markasıdır. Perakende ve Gastronomi kesimine yönelik pek çok ürün çeşitliliğini üstün kalite ve inovatif üretim teknikleri ile tüketiciler ile buluşturmaktadır. Gastronomi grubunda dünya mutfağına özel farklı form ve desenlerdeki zengin ürün çeşitliliği ile fark yaratan sunumlar ile göz kamaştırmakta ve adından söz ettirmektedir. Alüminalı porselen (Alumilite) Porland firmasının özel reçeteli ürünüdür ve % 100 Sert porselen üstünlüklerini, Bone China’nın kremsi rengi ile buluşturan aynı zamanda dayanıklılığı, kullanım kolaylığını ön planda olan ve gastronomi sektörüne bir çığır açan kabullenilmiş beyaz renkli, düz tasarımlara, renk ve desen veren yaklaşımları ile de sunumlarda gösterişli bir fark yaratan bir tarz sunmaktadır.

5. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı Dünyaca ünlü şeflerin ve değerli konukların katılımıyla ‪30 Kasım 2019 tarihinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Konferansın bu yılki teması “ilham”. dır. Porland yepyeni ürünleri ile “ilhamı doğadan” alan en yeni Ethos koleksiyonu ile üretim ve tasarımdaki özgünlüğünü ve inovatıf yaklaşımlı üretim yöntemleri ile gecen yıllarda olduğu gibi bu yıl da göz dolduracak ve adından söz ettirerek takip edilecektir.

Belirlediği trendlerle sektör öncüsü olan Porland, konferans boyunca katılımcılara; farklılıkları ve kültürel simgeleri özgür biçimde kullanarak, modern ve gelenekseli günümüz dünyasına taşıyan ürünleriyle görsel bır şölen yaratacaktır.