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Kıtalararası Sanat Köprüsü İstanbul’da kuruluyor

İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, 20- 23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Çağlar boyu birçok uygarlığa ev sahipliği yapan, başta mimari olmak üzere tarihi ve kültürel yapısıyla milyonlarca yerli ve yabancı türistin ilgi odağı haline dönüşen ‘2010 Kültür Sanat Başkenti’ İstanbul, yeniden ulusal ve uluslararası sanatçıların buluşma noktası haline dönüşecek. Seçici Kurul Başkanlığını İbrahim Halilhan Dostal’ın yaptığı İstanbul Sanat ve Antika Fuarı, 20- 23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Tarihi, kültürel dokusu, mimarisi ile kültür sanatı an be an yaşayan şehir İstanbul, önemli bir sanat fuarına ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda ülkemizde 20- 23 Şubat tarihleri arasında Demos Fuarcılık tarafından İstanbul Kongre Merkezi’nde İstanbul Sanat ve Antika Fuarı gerçekleştirilecek. Plastik ve görsel sanatlardan antikaya kadar birçok eserin sergileneceği fuarın açılışı, ulusal gururumuz Gülsin Onay’ın vereceği piyano resitali eşliğinde 19 Şubat’ta düzenlenecek VIP kokteyliyle gerçekleşecek.

Seçici Kurul Başkanı Halilhan Dostal; “Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, şairlerin dizelerinden ressamların tablolarına değin pek çok sanat eserinin temasını oluşturan bu eşsiz kentte, sanatseverlere farklı bir deneyim yaşatmayı amaç edindik. ‘14 kuşağı’ndan ‘d’ grubu’na, Paris Ekolünden çağdaş Türk resim ve heykel sanatına, ülkemizin yetkin temsilcilerine ait yapıtlar yanı sıra farklı anlayış ve tekniklerde üretimde bulunan yabancı sanatçıların üretimlerini, farklı disiplinlere ilişkin antika objeleri bir araya getirerek, zengin bir yelpaze oluşturmayı hedefledik. Günümüzde, mevcut ve yeni mekanların giydirilmesi hususunda, sanat pazarı ile yapı/inşaat sektörünün işbirliği ve koordinasyonu yadsınamaz. Bu bağlamda, fuar alanının, başta mimarlar olmak üzere sektör mensuplarıyla sanat pazarı oluşturan birimlerden galeri ve antikacıları buluşturmak adına, çağdaş ve işlevsel bir platform olusturacağı bilincindeyiz. Özetle, ziyaretçilere farklı duygular yaşatmanın yanı sıra düzenlenecek akademik buluşmalar aracılığıyla bilgi aktarımında da bulunmayı ilke edinen organizasyon kapsamında, binlerce sanatseveri ağırlayacağımız inancındayız” diyerek fuar hakkındaki görüşlerini paylaştı.

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Bugün 17:07 TSİ - Kültür - Sanat

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