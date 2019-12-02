Adana'da Kahreden Olay: Eşine 5 Kelime Mesaj Gönderip Korkunç Şekilde Can Verdi!

Adana'da tekel bayi işletmecisi, kumar borcu sebebiyle bunalıma girdi. Öğretmen eşine "Elveda Ayşem seni çok sevdim" mesajı atıp 10.kattan kendini aşağı bırakan şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre söz konusu olay merkez Çukurova ilçesi, Yurt Mahallesi'nde yaşandı. Anaokulu öğretmeni olan Ayşe G. ile evli ve bir çocuk babası olan 42 yaşındaki Erdem G. kumar oynaması sebebiyle büyük borcun altına girdi. Erdem G.'nin annesi bu sebepten dolayı kumar oynamaması için oğluna baskıda bulundu.

Erdem G.'nin tüm borçlarını kısa süre sonra ailesi kredi çekerek ödedi. Fakat kumar oynamaya devam Erdem G. borç batağına girince, psikolojisi bozuldu.

Erdem G. olay yaşandığı esnada okulda olan eşine "Elveda Ayşem seni çok sevdim" mesajı gönderdi. Ayşe G. mesajı okuyup eşini aradı fakat kendine bir türlü ulaşamadı. Bu esnada Erdem G. ise 10 .katta bulunan evlerinin balkonundan kendini yere bıraktı.