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Dünyaca Ünlü Güzel, 15 Yaşındaki Öğrencisine Kıyafetsiz Fotoğraflarını Gönderdi!

ABD'de bundan 5 yıl önce düzenlenen yarışmayla birlikte güzellik kraliçesi olarak seçilen Ramsey Bearse, 15 yaşında olan erkek öğrencisine kıyafetsiz ve uygunsuz fotoğraflar gönderdiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emir Yılmaz
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ABD Kentucky eyaletinde bundan 5 yıl önce 2014 yılı içerisinde güzellik kraliçesi seçilen ve ardından yaptığı öğretmenlik mesleğine geri dönen 28 yaşındaki 8.sınıf öğretmeni Berase, henüz 15 yaşında olan erkek öğrencisine kıyafetsz ve uygunsuz fotoğraf gönderdiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Söz konusu olay öğrenci velisinin, oğlunun cep telefonunu karıştırmasıyla birlikte ortaya çıktı. Veli, öğretmenden şikayetçi oldu. Yetkililer, öğretmenin öğrencisine çıplak fotoğraf gönderdiğini itiraf ettiğini ve başka öğrencilere gönderilip gönderilmediğii ise araştırdıklarını açıkladı.

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