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İzmir'de Bir Kadın Cinayeti Daha: Eşini Korkunç Şekilde Katletti!

İzmir'de boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından sokak ortasında bıçaklanan bir çocuk sahibi genç kadın, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

Emir Yılmaz
Emir Yılmaz Tüm Haberleri
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Son dönemde meydana gelen kadın cinayetlerine bir yenisi daha İzmir'den eklendi. İzmir Gazimer ilçesinde 26 yaşında olan Ceylan O .isimli genç kadın, boşanma aşamasında olduğu eşi Yunus O. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Söz konusu olay, dün akşam saatlerinde yaşandı. Bir süre önce şiddetli geçimsizlik sebbeiyle söz konusu çift boşanma kararı aldılar. Çift, evlerini ayırma kararı alırken çocuklar babada kaldı.

Ceylan O ve eşi Yunus O dün sokakta karşılaştı ve tartışmaya başladı. İkili arasında ilk olarak sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yunus O. üzerinde taşıdığı bıçakla eşine saldırdı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

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