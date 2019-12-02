Milyonlarca Kişinin Dikkatine: Faizler Kaldırılıyor, Borçlar Yapılandırma Kapsamına Alınıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan KYK borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili olarak meydana gelen çalışmayla birlikte, Devlet milyonlarca üniversiteli için harekete geçecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 5 milyon genç için 2020 yılının özelinde bir çalışma altına imza attıklarını açıklayarak, bu çalışmaların KYK borçlarına yönelik olduğunu ve 6-7 Milyarlık paket üzerinde devam ettiği müjdesini vermişti.

Gelecek yıl itibarıyla uygulamaya alınacak olan söz konusu paketle ilgili farklı yöntemler geliştiriliyor. Faizler sebebiyle anapara 2-3 katına kadar yükseliş gösterirken, faizlerin yapılandırılması ya da tamamıyla silinmesi, taksit sayısında artış meydana gelmesi de diğer seçenekler olarak öne çıkıyor.

İş Bulamayanlar Erteleyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malatya'dan Trabzon'a kadar çok sayıda şehirde gençlerin yoğun talebiyle karşılaşması sonrasında çalışma başlatıldığının duyurusunu yaptı.

Bakan Albayrak, müjdeli haberle ilgili duyuruyu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaparak gençlerin yüzünü güldürdü. KYK ile ilgili, gençlerle ortak bir şekilde çalışma yürüttüklerini, Üniversiteden mezun olanların KYK borçlarına yönelik, iyileştirme noktasında bir çalışma olduğunu söyledi.

Borcunu ödeyemeyenlerin sayısı verilen her türlü erteleme imkanına rağmen 10 yıl içerisinde 5 milyona çıktı diyen Albayrak, Ortalama olarak 250.000 mezunla ilgili de bu borçları ödeyememesinden dolayı işlem başlatıldığı istatistiğini paylaştı.

Borçların silinmesine yönelik bir takım imza kampanyaları yürütülürken, bu olayın Meclis gündemine taşındığını ve kampanyaya imza atan mezun öğrenci sayısının 50.000'e ulaştığı bildirildi.

Yapılandırma Nasıl Olacak?

Bakan Albayrak tarafından gelen müjdeli haberle birlikte, borçların nasıl yapılandırılacağıyla ilgili büyük merak konusu oluştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki uzmanlar tarafından devam ettirilen kapsamlı çalışmalar çerçevesinde, birkaç formül üretilmiş ve üretilmeye devam ediyor.

Alınan son bilgiler kapsamında, yeni bir yapılandırma ya da faizlerde düşüş meydana gelmesi veya tamamıyla faizlerin silinmesi gibi seçenekler dikkat çekiyor. Her birinin ne kadar maliyetli olduğunun hesabı gerçekleştirilirken, anaparanın silinmesinin asla mümkün olmadığı ve ödenmek zorunda olunduğu aktarıldı.