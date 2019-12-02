Antalya'da Kahreden Olay: İntihar Eden Şahsın Cebinden Çıkan Mektup Yürek Dağladı

Antalya'da ikamet etmekte olan 27 yaşında olduğu bilgisine ulaşılan Tolga Yeni isimli bir genç, 40 metre yüksekliği bulunan falezlerden, kendini aşağıya bırakarak yaşamını sonlandırdı. İntihar etmeden önce kaleme bir mektup alan genç adamın cebinden çıkan bu mektubu görenlerin yürekleri dağlandı.

Mektupta şila isimli köpeğinin, yer alan adrese teslim edilmesini; gömüleceği mezarlığın ise kimsesizler mezarlığı olmasını istemediğini aktardı.

40 Metreden İntihar Etti

Söz konusu olay bugün öğle saatlerinde Antalya Muratpaşa ilçesinde yer alan Yavuz Özcan Parkı'nda yaşandı. Parkta yer alan ve yüksekliği 40 metre olan falezlerin kenarında uzunca süre bekleyen Tolga Yeni'yi gören vatandaşlar durumundan şüphe ederek hemen 112 acil sağlık ekiplerini aradılar.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, intihar ederek yaşamına son vereceğini söyleyen genç adamı ikna etmek için uzun süre çaba sarf etti. Fakat ikna çalışmalarına yanıt vermeyen Yeni, kendini falezlerden aşağı bıraktı. 40 metre yükseklikten kayalıkların üzerine düşen Yeni, korkunç şekilde hayatını kaybetti.

Cebinden Çıkan Mektup Yürek Dağladı

Deniz Polisinin çalışmalarıyla birlikte cansız bedeni kayalıkların üzerine çıkarılan Yeni'nin üzerinden bir mektup çıktı. Çıkan mektubu okuyanlar ise gözyaşına boğuldu.

Şila isimli bir köpeğinin varlığından bahseden Yeni, bu köpeğin mektupta yazılı olan adrese bırakılmasını talep etti. "Beni affedin" diyerekte mektubuna devam etti. Aynı zamanda hayatını kaybeden Yeni, kimsesizler mezarlığına defnedilmek istemediğini de kaleme aldı.

27 yaşındaki genç adamın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İntihar Olaylarında Artış

Son zamanlarda hemen hemen her gün birkaç intihar haberi yaşanması özellikle sosyal medya kullanıcıları arasında gündem oluyor.

Bir kişinin yaşamına son vermesinin oldukça acı bir durum olduğu noktasında hemfikir olan sosyal medya kullanıcıları hemen hemen her gün 1 kişinin canına kıymasıyla ilgili bir araştırma, çalışma yapılması gerektiği ve intihar olaylarının önüne geçmek adına, psikolojik destek verilmesi gerektiği noktasında çalışma yapıyor ve sık sık bunu gündeme getiriliyor.

Antalya'da hayata gözlerini yuman henüz 27 yaşındaki genç de, 2 Aralık tarihinin intihar eden 3. kişisi oldu.