Eline Balta Alıp CHP ve İYİ Parti'ye Saldırmıştı! İşte Son Durum...

Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü olan Erol Erkoç'un özellikle sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yapmış olduğu paylaşımlar kısa süre önce büyük yankı uyandırdı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve CHP'lilere ilişkin saldırgan paylaşımlar altına imza atan Erkoç büyük tepki topladı. Valilik, paylaşımlarla olay olan müdürle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İfadesine Başvurulacak

Eline bir balta alarak poz veren fotoğraf da paylaşan Erkoç'la ilgili olarak Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin verdiği özel talimatla birlikte soruşturma açıldı. Erkoç'un ifadesine başvurulacağı edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Hedefinde İYİ Parti ve CHP Var

Sungurlu İlçe Özel İdare Müdürü olan Erol Erkoç, sosyal medya hesabı üzerinden Meral Akşener'i hedef olarak, "size parti kurmayı kim söyledi" diyerek çıkış yapan Erkoç, İYİ Parti'nin seçimlerde FETÖ, PKK ve CHP ile ittifak yaptığını da sözlerine ekledi.

CHP'yi hedef alarak, Bu ülkede CHP'nin sevdiği kişi ya da kurumların karşısında olmak gerektiğini, ancak bu şekilde iki dünyada kurtuluşa erileceğini belirten Erkoç,'un sosyal medya hesabında elinde keskin bir baltayla poz vererek bunu paylaşımlarla birlikte atması ise partilere sanal saldırı olarak nitelendirildi.

İYİ Parti ve CHP'den Yanıt Geldi

İYİ Partili Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Allah'ın akıl fikir dağıttığı esnada, Belediyenin özel idare müdürünün kendisini dizilere verdiğini belirterek; idareciliğin alsa böyle yapılmayacağını söyledi ve "Diriliş Erol efendi" diyerek dalga geçti. Köylerin hizmet alamadığını, karşılarında muhatap bulamadığını; bürokraside çok daha fazla ciddiyetin gerekli olduğunu aktardı.

Paylaşımlara yönelik eleştiri altına imza atan CHP Çorum Belediye Meclis Grup Başkanı Tuncay Yılmaz'da, İzmir'de alevi bireylerin evlerine "X" işareti koyan zihniyetle, bu nefret ve kin oldu yazılar arasında hiçbir fark olmadğına emin olduğunun altını çizdi.

Kendi koltuklarının bekasını CHP'lilere, İYİ Partililere, Alevilere ve Atatürkçülere küfürler ederek görenlerin sığınaklarının her seferinde AK Parti çıkmasının oldukça üzücü olduğunu da sözlerine ekledi.