Dünyanın Her Yerinden Toplayıp Türkiye'ye Getirdi: Şimdi Paraya Para Demiyor!

Bursa'da tam 25 yıldır süs tavuğu yetiştiren Ömer Faruk Erdönmez isimli girişimc, Türkiye'de süs tavuğu yetiştiriciliği yapan sayılı kişilerden birisi. Erdönmez, Dünya'nın birçok ülkesine gitmiş ve o ülkelere has olan süs tavuk yumurtalarını alarak Türkiye'ye getirmiş.

Getirdiği söz konusu yumurtalardan ise civciv üreten Erdönmez, bunları çoğaltarak tekrardan satmak suretiyle geçimini sağlıyor. Şimdiye kadar 70 farklı çeşitte süs tavuğu üretme başarısı altına imza atan Erdönmez, her biri birbirinden her anlamda farklı olan söz konusu tavukları 100 - 150 TL arasında değişen fiyatlarla müşterilere ulaştırıyor.

Türkiye'ye İlk O Getirdi

Bu işi belgeli ve faturalı bir şekilde resmi olarak gerçekleştiren Erdönmez, Türkiye'ye ilk Osmanl sultan tavuğunu getiren kişi olarak bilinmekte. Çiftiliğinde 70 çeşitte tavuk, sülün, ördek, kaz ve hindi çeşidinin bulunduğu girişimci, çiftliğini gezmeye gelen ziyaretçilerin hayvanat bahçesi edasıyla baktığını da anlattı.

Başarı hikayesini paylaşan Ömer Faruk Erdönmez, tam 25 yıldır süs hayvanları beslediğini açıklayarak, bu işin paçalı tavuk adı verilen tavuklarla başladığını; ardından da şuanki konuma kadar geldiğini söyledi.

Bu tavukların ekserisini yurt dışından getirdiğini belirten Erdönmez, bundan 25 yıl önce Amerika'da önüne gelen bir katalogda yıl 1965'de kurulan ve hizmet vermeye başlayan süs hayvanları çiftliği görsellerini gördüğünü ve bununla birlikte çiftlik kurma isteğine kapıldığını anlattı.

Başladığı dönemler bu işin neredeyse kimse tarafından yapılmadığını ve bir ilk altına imza attığını dile getiren Erdönmez, en kaliteli hayvan hangi ülkedeyse o ülkeye giderek yumurtasını alıp getirdiğini belirterek Türk ırkı olan Osmanlı Sultan tavuğunu da Türkiye'ye getiren ilk kişi olduklarını gururla söyledi. Bu tavukların her yıl 70 yumurta yumurtladığını aktaran Erdönmez, bunun da hayvanı nadir kıldığının altını çizdi.