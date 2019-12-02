Bir Öğretmen Skandalı Daha: 5 Öğrencisine Tecavüzde Bulundu!

Güney Afrika'nın Capte Town isimli şehrinde yer alan Bishops Diocesan Koleji'nde öğretmenlik görevi yapan 32 yaşındaki Fona Viotti isimli kadın tarih öğretmeniyle ilgili olarak ülkeyi sarsan bir iddia gündeme geldi. Viott, tam 5 öğrencisine cinsel istismar sonucunda soruşturma karşı karşıya kaldı.

Ortaya atılan iddialarla birlikte, 32 yaşındaki evli olduğu öğrenilen tarih öğretmenin görevinden istifa ettiği ortaya çıktı.

Okul Tarafından Doğrulandı

Güney Afrika'da yer alan en popüler ve en pahalı okullar arasında yer alan Bishops Diocesan Koleji tarafından kamuoyu ile paylaşılan açıklamada 32 yaşındaki kadın tarih öğretmeninin böyle bir şey yaptığı doğrulandı.

Okul tarafından gelen açıklamada, 2013 ile 2018 yılları arasında okulda görevde olan kadın öğretmenin toplam 5 farklı öğrenciye cinsel istismarda bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Olay Sosyal Medyanın Gündeminde

Öğretmenin 5 çocuğa cinsel istismarda bulunduğuyla ilgili tüm belgeler, bilinmeyen bir şahısca sosyal medyaya servis edildi ve söz konusu belgeler büyük bir hızla yayıldı.

Kamuoyunda oldukça büyük tepki gören söz konusu olayla ilgili olarak soruşturma da açıldı. Soruşturma sonucunda kadın öğretmenle ilgili olarak Mesleki Davranış Kuralları ve SA Eğitimciler Konseyi tarafından Mesleki Etik Kuralları'na aykırı davranıldığı yönünde kanaat çıktı.

Öğretmen Skandalları Bitmiyor

Öğretmen skandallarıyla ilgili olarak daha çok ABD'nin adı geçiyordu. Fakat bu kez Güney Afrika'nın adının geçmesi oldukça şaşırttı.

Oldukça güzel olan evli ve 32 yaşında olduğu bilgisine ulaşılan kadın öğretmenin 5 erkek öğrencisine yaptığı cinsel istismar toplumun her kesmnde büyük tepki topladı.

Kadın öğretmenin cezaevine girip girmeyeceği ise bilinmiyor. ABD'de söz konusu suçu işleyen öğretmenler uzun süre boyunca cezaevinden çıkamıyor.

İstifa Etti

Hakkında çıkarılan iftiralar sonucunda görev aldığı okuldan istifa eden kadın öğretmenin 5 öğrenciye böyle bir istismarda bulunduğu kanıtlanmış oldu. Sosyal medya bu haberle çalkalanırken, "cinsel istismarın" kız veya erkek konusu olmadığına dair konferansların ne kadar artması gerektiği gerçeği ortaya çıktı.