Ünlü Türk Şarkıcının "Bakire misin?" Sorusuna Verdiği Yanıt Olay Oldu!

Oldukça açık sözlü olmasıyla bilinen ünlü şarkıcı İrem Derici, milyonlarca hayranının bulunduğu Instagram üzerinden takipçilerinin kendisine yönelttiği sorulara cevap verdi. Ortaya çıkıp şöhret basamaklarını ilk tırmanmaya başladığı günden bugüne kadar her zaman dobra birisi olmasıyla tanınan Derici'ye gelen "bakire misin" sorusuna efsane yanıtı gündem oldu.

"İlgi Duymuyorum"

İrem Derici, gerek özel hayatı, gerek iş hayatı, gerek aşk hayatı gerekse cinsellik hayatıyla ilgili hiçbir soruyu cevaba kavuşturmadan duramıyor. İrem Derici'nin hangi konu olursa olsun açık yüreklilikle cevap vereceğini düşünen takipçileri soru yağmuruna tuttu.

Hemcinslerine ilgi duydun mu? Yani kızlara... Sorusu karşısında oldukça dobra olan Derici "yani kızlara" diyerek bunu özel bir şekilde belirttiğinden dolayı teşekkür ettiğini, bu sayede sağlama yapmış olduğunu belirterek; bugüne kadar ilgi duymadığını anlattı.

Bu konuyla ilgili "sanki sizde kızlara ilgi duyuyor algısı var biraz gibi ama" diye devam eden sorunun cevabına ise bıkmış bir üslupla "Ay aman kime ne duyduğum ne farkeder" dedi.

Bakire misin?

2014 yılında radyaco ve aranjör olan Rıza Esendemir ile dünya evine giren İrem Derici, 2 yıl olduktan sonra Esendemir ile yollarını ayırdı. Instagram hesabı üzerinden gelen Bakire misin? Sorusuna ise Meryem Ana'nın fotoğrafını ekleyip "Hatta kalın lütfen, bağlıyorum" açıklamasında bulunması izleyenleri şaşırttı.

İrem Derici Kimdir?

21 Mart 1987'de hayata gözlerini açan İrem Derici, aslen Sinop Boyabat'lıdır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Piyano Bölümü'nden mezun olan Derici, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve sunduğu TV8 ekranlarında izleyenlerin karşısına gelen O Ses Türkiye ile popülerlik kazanan şarkıcılardan biridir.

Bu yarışmada Hülya Avşar'ın yarışmacısı olan İrem Derici, "Kalbimin Tek Sahibine" isimli şarkıısıyla birlikte çok büyük bir hayran kitlesi oluşturmuş; bir dönem hemen hemen tüm düğünlerde dans şarkılarının başkahramanı olmayı başarmıştır.

2012 yılından 2017 yılına kadar 10 farklı albüm hazırlayan İrem Derici, 13 Eylül 2014'de Rıza Esendemir ile evlenmiş 22 Mart 2016 tarihinde ayrılmıştır.