Genç girişimleri büyüme yolunda destekleyen StartUpCampus programı başladı!

Türkiye’de girişimciliğe odaklanan en köklü kurumlardan biri olan Endeavor Türkiye ile geleceğin bankacılık uygulamalarını bugüne taşıyan Akbank iş birliğiyle hayata geçirilen genç girişimcilik programı StartUpCampus, girişimini kurmuş genç girişimcileri desteklemek üzere başlatıldı. 35 yaşın altındaki girişimcilerin katıldığı 3 ay sürecek StartUpCampus Programı ile girişimciler; farklı alanlarda sunulan atölye, mentörlük ve networking seansları ile girişimlerini büyütmeye odaklanıyor.

Endeavor İş Geliştirme Direktörü Utku Tuncay’ın moderatörlüğünü üstlendiği açılış atölyesinde; Endeavor Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, Prisync'in kurucu ortağı ve CEO'su Burç Tanır, analist Ali Erhat Nalbant, Akbank İnovasyon Merkezi Müdürü Mehmet Albayrak, Akbank Perakende Bankacılık KOBİ ÜrünMüdürü Gökalp Yanıkçı, Paraşüt kurucu ortaklarından Andaç Türkmen ve Kolay İK kurucu ortağı Efecan Erdur konuşmacı olarak yer aldı.

Aslı Kurul Türkmen, “Geçtiğimiz sene StartUpCampus’u ilk defa hayata geçirdik. Programı tasarlamamızın sebebi, gençlik programlarımıza katılıp şirket kuran gençlerin ölçeklenme aşamasında mentörlüğe ihtiyaç duymasıydı. Şimdi görüyoruz ki, şirketleri benzer seviyede olan girişimcileri bir araya getirdiğimizde bile sihirli bir ortam oluşuyor.” dedi.

Gökalp Yanıkçı ise; “Geleceğin Türkiye’sini yaratmak bankacılığın çok daha ötesinde bir sorumluluk. Akbank olarak ekonomik büyümeyi desteklemenin yanı sıra, toplumumuzun girişimcilik bilinci ve enerjisinin desteklenmesini öncelikli sorumluluklarımız olarak sahipleniyoruz. StartUpCampus programımızı da bu sorumlulukla Endeavor iş birliği ile bu yıl ikinci kez hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızla tüm Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Programa seçilen girişimciler kimler?

Programa şirketini kurmuş veya erken aşama ürününü pazara sunup ilk satışını gerçekleştirmiş, 35 yaşın altındaki 14 genç girişimci seçildi. Ortalama katılımcı yaşının 27, ortalama şirket yaşının 1,5 yıl ve ortalama çalışan sayısının 8 olduğu programa seçilen girişimciler ve şirket isimleri aşağıdaki gibi:

Burhan Tutan- Admuuv

Nilsu Sertatıl- Glamy

Ferhat Babacan- Bluedot

İlker Elal- Minorpreneurs

Ercan PİLCİOĞLU- Wask

Semih Emre Özcan- Packupp

Aladin Ege Sürekli- Omnisight

Hatice Kulak- Pollective

Burak Özbek- Torbala.com

Burak Kartal- Fikir Değirmeni

Furkan Esad Köroğlu- AtıkNakit.com

Çağlar Aksu- Sensemore

Fatma Ertürk- Safe-Tech

Utku Kuru- Trakya’dan Evinize

StartUpCampus, girişimleri nasıl destekliyor?

Program, Startup seviyesindeki girişimlere odaklanıyor ve 10 haftaya yayılan eğitim, atölye ve mentörlük seanslarını içeriyor. Girişimciler, program kapsamında dört atölye ile destekleniyor. Programın son aşamasında düzenlenen Demo Day’de StartupCampus girişimcileri, yatırımcılara sunum yapma şansına sahip oluyor.

Genç girişimcilerin Endeavor’ın ulusal ve uluslararası mentör ve girişimci ağına erişim şansını yakaladığı program, Akbank ile iş birliği fırsatları da sunuyor.