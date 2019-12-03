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Genç girişimleri büyüme yolunda destekleyen StartUpCampus programı başladı!

Endeavor Türkiye ve Akbank iş birliğinde, erken aşama Startup şirketlerin büyümesini desteklemek amacıyla hazırlanan StartUpCampus Programı genç girişimcilerin katılımıyla başladı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Türkiye’de girişimciliğe odaklanan en köklü kurumlardan biri olan Endeavor Türkiye ile geleceğin bankacılık uygulamalarını bugüne taşıyan Akbank iş birliğiyle hayata geçirilen genç girişimcilik programı StartUpCampus, girişimini kurmuş genç girişimcileri desteklemek üzere başlatıldı. 35 yaşın altındaki girişimcilerin katıldığı 3 ay sürecek StartUpCampus Programı ile girişimciler; farklı alanlarda sunulan atölye, mentörlük ve networking seansları ile girişimlerini büyütmeye odaklanıyor.

Endeavor İş Geliştirme Direktörü Utku Tuncay’ın moderatörlüğünü üstlendiği açılış atölyesinde; Endeavor Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, Prisync'in kurucu ortağı ve CEO'su Burç Tanır, analist Ali Erhat Nalbant, Akbank İnovasyon Merkezi Müdürü Mehmet Albayrak, Akbank Perakende Bankacılık KOBİ ÜrünMüdürü Gökalp Yanıkçı, Paraşüt kurucu ortaklarından Andaç Türkmen ve Kolay İK kurucu ortağı Efecan Erdur konuşmacı olarak yer aldı.

Aslı Kurul Türkmen, “Geçtiğimiz sene StartUpCampus’u ilk defa hayata geçirdik. Programı tasarlamamızın sebebi, gençlik programlarımıza katılıp şirket kuran gençlerin ölçeklenme aşamasında mentörlüğe ihtiyaç duymasıydı. Şimdi görüyoruz ki, şirketleri benzer seviyede olan girişimcileri bir araya getirdiğimizde bile sihirli bir ortam oluşuyor.” dedi.

Gökalp Yanıkçı ise; “Geleceğin Türkiye’sini yaratmak bankacılığın çok daha ötesinde bir sorumluluk. Akbank olarak ekonomik büyümeyi desteklemenin yanı sıra, toplumumuzun girişimcilik bilinci ve enerjisinin desteklenmesini öncelikli sorumluluklarımız olarak sahipleniyoruz. StartUpCampus programımızı da bu sorumlulukla Endeavor iş birliği ile bu yıl ikinci kez hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımızla tüm Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Programa seçilen girişimciler kimler?

Programa şirketini kurmuş veya erken aşama ürününü pazara sunup ilk satışını gerçekleştirmiş, 35 yaşın altındaki 14 genç girişimci seçildi. Ortalama katılımcı yaşının 27, ortalama şirket yaşının 1,5 yıl ve ortalama çalışan sayısının 8 olduğu programa seçilen girişimciler ve şirket isimleri aşağıdaki gibi:

  • Burhan Tutan- Admuuv
  • Nilsu Sertatıl- Glamy
  • Ferhat Babacan- Bluedot
  • İlker Elal- Minorpreneurs
  • Ercan PİLCİOĞLU- Wask
  • Semih Emre Özcan- Packupp
  • Aladin Ege Sürekli- Omnisight
  • Hatice Kulak- Pollective
  • Burak Özbek- Torbala.com
  • Burak Kartal- Fikir Değirmeni
  • Furkan Esad Köroğlu- AtıkNakit.com
  • Çağlar Aksu- Sensemore
  • Fatma Ertürk- Safe-Tech
  • Utku Kuru- Trakya’dan Evinize
  • StartUpCampus, girişimleri nasıl destekliyor?

Program, Startup seviyesindeki girişimlere odaklanıyor ve 10 haftaya yayılan eğitim, atölye ve mentörlük seanslarını içeriyor. Girişimciler, program kapsamında dört atölye ile destekleniyor. Programın son aşamasında düzenlenen Demo Day’de StartupCampus girişimcileri, yatırımcılara sunum yapma şansına sahip oluyor.

Genç girişimcilerin Endeavor’ın ulusal ve uluslararası mentör ve girişimci ağına erişim şansını yakaladığı program, Akbank ile iş birliği fırsatları da sunuyor.

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