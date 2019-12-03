Türkiye, Avrasya bölgesinin fuar merkezi olmaya aday

Fuar sektöründe yenilikçi yaklaşımı ve fark yaratan projeleri ile ses getiren organizasyonlara ev sahipliği yapan HYF Fuarcılık Ankara Wedding Event Fair ile evlenmeye hazırlanan çiftleri 12-15 Aralık tarihleri arasında Congresium’da buluşturmaya hazırlanıyor. Evlenecek olan çiftlerin tüm detayları bulabilecekleri fuarda 2020 trendleri de konukların beğenisine sunulacak.

Bir düğünde en çok dikkat edilmesi gereken detayın öncelikle mekanın neresi olduğunun önceden belirlemek olduğunu belirten HYF Fuarcılık Genel Müdürü Hakan Yüksel, “ Ankara Wedding Event Fair’da konuklarımız düğün mekanları, gelinlik, damatlık ve abiye üreticileri, kına mekanları, organizasyon firmaları, düğün fotoğrafçıları, mobilya ve dekorasyon firmaları, çeyiz ve mutfak eşyaları firmaları, çiçek tasarımcıları, kişisel bakım, estetik ve kozmetik firmaları, kuaförler ve make-up sanatçılarının hepsine aynı yerde ve görüşme imkanına sahip olacak. Burada amacımız yeni evlenecek çiftlerin stresini ve yoğun programlarında farklı farklı yerler gezerek zaman kaybetmelerini ortadan kaldırmak. Defileler eşliğinde gerçekleşecek organizasyonda gelinlik ve damatlık modelleri hakkında daha net bilgi alabilecek olan çiftler hayallerindeki düğün için gerekli olan tüm detayları tek merkezde bulabilecek” diye konuştu. 2020 saç ve makyaj trendlerinin de fuarda Showlar eşliğinde gösterileceğini belirten Yüksel, “Fuar sadece görsel şölen olarak değil aynı zamanda içerik olarak da yeni evlenecek çiftlere yol gösterecek niteliklere sahip. Mutlu evliliğin sırlarının paylaşılacağı söyleşilerin yanı sıra, kadınların ve erkeklerin bakımları için de tüyoların verileceği bir fuar olacak” dedi.

“Bulunduğumuz coğrafyadaki ülkeler arasında en fazla avantaja sahip ülke Türkiye’dir”

Türkiye’de fuarcılığın şehirlere çok önemli katkılarının olduğunu vurgulayan Hakan Yüksel, “Ülkemizde fuarcılık sektörümüzün geleceğini çok parlak görüyorum. Bulunduğumuz coğrafyadaki ülkeler arasında en fazla avantaja sahip ülke Türkiye’dir. Birincisi, bölgesinde rakiplerine kıyasla demokrasisi en gelişmiş ülkedir, ikincisi, ulaşım ve konaklama bakımından geniş imkanlara sahiptir, üçüncüsü de doğu-batı ve kuzey-güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası olan ülkemiz; Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki çok sayıda pazara kolay erişim imkanına sahiptir. Bütün bunları düşündüğümüzde Avrasya bölgesinin fuar merkezinin Türkiye olması kaçınılmaz bir gerçektir” dedi. Ankara Weddin Event Fair fuarının sadece Ankara ile sınırlı kalmayacağını söyleyen Yüksel, “ Gerçekleştireceğimiz organizasyon ile Türkiye’nin dört bir yanında evlenecek olan çiftlerimize hitap ediyoruz.Ankara Türkiye’nin Başkenti ve merkez bir lokasyonda. Bu sebeple fuar ziyaret günlerini rahat rahat gezebilmeleri için uzun tuttuk. Ayrıca fuarlar şehirler için ayrı bir önem taşıyor. Sebebi de ; Katılımcı ve ziyaretçilerin; konaklama, ulaşım, lojistik, eğlence vb. birçok konuda harcadıkları paralar şehirlerin ekonomisine, aynı zamanda şehre kattığı sosyal etkiyi de düşünürsek o şehrin kalkınmasında çok büyük önem taşıyor” diye belirtti.

12-15 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek fuar binlerce ziyaretçi ile yüzlerce markayı buluşturacak. Ayrıca düzenlenecek defileler ile sahne Showlarının yanı sıra 2020 trendleri ile de görsel şölen yaratacak.