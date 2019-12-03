Fenerbahçe'den TFF'ye Kritik Soru: Neden?

Fenerbahçe'den TFF'ye Kritik Soru

Geçtiğimiz günlerde oynanan Göztepe ve Fenerbahçe maçında, iptal edilen gol ile tekrarlanan penaltı hakkında tartışmalar büyümeye devam ediyor. Yeni Malatyaspor maçında da benzer bir pozisyonda penaltısının tekrarlanmasına izin verilmeye Fenerbahçe, VAR hakemi olarak görev alan Mustafa Öğretmenoğlu’nın, bu haftada da maç alması ve Göztepe maçında ikinci penaltıda çifte ihlal olduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonuna başvuruda bulunacak.

Sarı – lacivertli ekibin Göztepe maçından sonra yaşadığı çifte standart hakkındaki mücadelesi devam ediyor. Geçtiğimi hafta Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynan maçta, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe lehine verilen penaltıyı kaçırmıştı. Ancak penaltının kaçırılmadan önce kalecinin çizgi ihlali yaptığı ancak ne maçın hakemi Mete Kalkavan’ın nede de VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu’nun söz konusu ihlali düzeltmediği bildirilmiştir. MHK tarafından Mete Kalkavan’a bu hafta maç verilmezken diğer hakemler için penaltı ihlallerine yönelik uyarılarda bulunulmuştu.

Aynı İhlal Göztepe Maçında Da Yaşandı

BTC Türk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçında tartışma yaratan penaltı ihlalinin ardından, geçtiğimiz günlerde yine Fenerbahçe’nin Göztepe ile karşılaştığı mücadelede benzer bir olay yaşanmıştır. VAR incelemesi sonrasında Göztepe’ye penaltı verilirken, Alparsal Öztürk penaltıyı değerlendirememiştir. Devam eden dakikalarda Fenerbahçe golü buldu ancak bu kez VAR hakemi devreye girerek, penaltı sırasında ihlal olduğu gerekçesiyle Göztepe’nin penaltısını tekrarlamasını istedi. Tekrarlanan penaltının ardından Göztepe bu sefer golü bulmayı başarmıştır.

Sadece 6 gün arayla benzer olayların yaşanması ve Fenerbahçe aleyhine aynı pozisyonlar için karar verilerek, çifte standart uygulaması hakkında Fenerbahçeli yetkililer duruma isyan etti. Sarı – lacivertli taraftan konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasyonuna iki önemli soru yöneltilmiştir.

Konu hakkında TFF ve MHK’ya Fenerbahçe tarafından yöneltilen ilk soru Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu’nun bu hafta oynan, Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor maçının VAR hakemi olarak nasıl atandığıdır. Aynı maçın hakemi Mete Kalkavan’ın dinlendirildiği hafta aynı oranda hatayı sahip olan VAR hakeminin nasıl atandığı hakkında Fenerbahçe yetkilileri cevap istemiştir.

Göztepe’nin Penaltısında Çifte İhlal Var

Fenerbahçe tarafından TFF’ye yöneltilen bir diğer soru ise Göztepe tarafından tekrarlanan penaltıda yaşanan çifte ihlalin neden dikkate alınmadığıdır. 2’inci defa tekrarlanan penaltıda hem Göztepeli oyuncuların daha penaltı kullanılmadan ceza sahasına girdiği hem de Göztepeli Öztürk’ün penaltıyı atmadan önce iki defa duraksamasının çifte kural ihlali olduğu ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin tartışmalar giderek büyürken Fenerbahçeli yetkililer, hem Abdülkadir Bitigen hem de maçın hakemi Fırat Aydunus’un Fenerbahçe’nin mağduriyetine neden olan kararları nedeniyle yakın takipte olacakları açıklanmıştır. Hakemlerin Fenerbahçe’ye çifte standart uyguladığı ve TFF’nin olaya sessiz kalarak, hata yapanların maçalara atanmaya devam etmesi hakkında Türkiye Futbol Federasyonunun kapsını çalmaya hazırlanıyor. TFF’nin ise Fenerbahçe tarafından yöneltilen sorulara nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor.