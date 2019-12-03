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Dişlerini fırçala Alzheimer’ı ertele

Dt. Pertev Kökdemir, dişeti iltihabına neden olan bakterilerin beyne doğru hareketle beyindeki sinir hücrelerini tahrip ederek hafıza kaybına ve Alzheimer Hastalığına yol açabileceğini belirtti.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Dişlerini Fırçala- Alzheimer’ı Ertele

Dt. Pertev Kökdemir, dişeti iltihabına neden olan bakterilerin beyne doğru hareketle beyindeki sinir hücrelerini tahrip ederek hafıza kaybına ve Alzheimer Hastalığına yol açabileceğini belirtti. Bu bakteriler Alzhimer’a tek başına neden olmaz. Fakat önemli ölçüde hastalığın gelişme riskini arttırabilir yada hızlı ilerlemesine sebep olabilir.

Dt. Kökdemir ’’Diş eti iltihabından korunmak için diş fırçalama ve ip kullanımı ile doğru ağız bakımı yapılmasını hatırlatırken düzenli diş hekimi muayenesinin önemli olduğunu açıkladı.’’
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