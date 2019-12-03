Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:08 TSİ- Gündem G: Bugün 10:09 TSİ

Doğu Anadolu buz tuttu

Kar yağışının ardından Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum’un Tekman ilçesinde 18, Erzincan’ın Refahiye ile Ardahan’ın Göle ilçesinde 17 derece olarak ölçüldü.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiği bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek, rüzgâr güneyli yönlerden hafif kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum’un Tekman ilçesinde eksi 18, Ardahan’ın Göle ile Erzincan’ın Refahiye ilçesinde eksi 17, Kars Sarıkamış ile Ağrı Diyadin’de eksi 12, Iğdır’ın Aralık ilçesinde eksi 5 derece olarak kaydedildi.

Öte yandan bölgede soğuk hava nedeniyle derelerde kısmi donma meydana geldi.

Erzincan’da kar yağışının ardından Refahiye ilçesinde 60, Tercan ilçesinde 5 olmak üzere toplam 65 köy yolunun ulaşıma kapalı bulunduğu, yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.
# HAVA DURUMU İLE İLİŞKİLİ:
Köylerde kış çilesi başladı mask
Köylerde kış çilesi başladı
Erzincan’da olumsuz hava şartları trafikte aksamalara neden oldu mask
Erzincan’da olumsuz hava şartları trafikte aksamalara neden oldu
Yurtta hava durumu - 02 Aralık 2019 mask
Yurtta hava durumu - 02 Aralık 2019
Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı yerini çileye bıraktı mask
Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı yerini çileye bıraktı
İskenderun’da sokaklar su altında kaldı mask
İskenderun’da sokaklar su altında kaldı
Hatay’da sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor mask
Hatay’da sabah saatlerinde etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiliyor
Olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi mask
Olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı mask
Şiddetli yağış ve fırtına meğa kenti etkisi altına aldı
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı mask
Şişli’de yağış sürücülere zor anlar yaşattı
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda mask
Teknelerin güçlükle ilerlediği anlar kameralarda

Bugün 10:08 TSİ İHA Erzincan- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Türkiye Kooperatifler Fuarı, 5- 8 Aralık 2019’da Ankara’da mask
Türkiye Kooperatifler Fuarı, 5- 8 Aralık 2019’da Ankara’da
Türkiye, Avrasya bölgesinin fuar merkezi olmaya aday mask
Türkiye, Avrasya bölgesinin fuar merkezi olmaya aday
Genç girişimleri büyüme yolunda destekleyen StartUpCampus programı başladı! mask
Genç girişimleri büyüme yolunda destekleyen StartUpCampus programı başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan O Yasayı Veto Etti: AK Parti ve MHP'den Teşekkür Geldi mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan O Yasayı Veto Etti: AK Parti ve MHP'den Teşekkür Geldi
Ünlü Türk Şarkıcının "Bakire misin?" Sorusuna Verdiği Yanıt Olay Oldu! mask
Ünlü Türk Şarkıcının "Bakire misin?" Sorusuna Verdiği Yanıt Olay Oldu!
Dünyanın Her Yerinden Toplayıp Türkiye'ye Getirdi: Şimdi Paraya Para Demiyor! mask
Dünyanın Her Yerinden Toplayıp Türkiye'ye Getirdi: Şimdi Paraya Para Demiyor!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı! mask
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu! mask
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...

GALERİ

Özel harekatçılar’dan nefes kesen tatbikat mask
Özel harekatçılar’dan nefes kesen tatbikat
Terör örgütü PKK/YPG’den temizlen Tel Abyad’da çocukların yüzü gülüyor mask
Terör örgütü PKK/YPG’den temizlen Tel Abyad’da çocukların yüzü gülüyor
Çakar lamba yasak olunca tepe lambalı araçlar görülmeye başlandı mask
Çakar lamba yasak olunca tepe lambalı araçlar görülmeye başlandı
Motosikletli ve kasklı 2 hırsız kameralara yakalandı mask
Motosikletli ve kasklı 2 hırsız kameralara yakalandı
Rusya’da aşırı yüke dayanamayan köprü çöktü mask
Rusya’da aşırı yüke dayanamayan köprü çöktü
Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan Ambulansların trafikte yaşadıkları zorluklar mask
Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan Ambulansların trafikte yaşadıkları zorluklar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL