Hepsiburada Slazenger Ürünlerinde Yüzde 60 Varan İndirim Fırsatı

Geçtiğimiz Kasım ayında hemen hemen tüm firmalar tarafından yapılan indirimlerin ardından birçok firma ortaya çıkan rekabet ortamının ardından yeni indirimleriyle gündemde kalmaya çalışıyor. Son olarak Hepsiburada tarafından Slazenger marka Outdoor ürünleri ve spor kıyafetlerinde %60’a varan indirim fırsatları uygulanmaya devam ediyor. Günlük giyim spor ayakkabıdan, spor sweatshirtlere kadar yüzlerce ürün arasından yapacağınız alışverişlerde %60 oranında ek indirim kazanma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Son haftalarda kesintiye uğramdan devam eden indirim kampanyaları, Türkiye genelinde birçok online ve normal satış mağazalarını harekete geçirmiştir. Sepette %60’a varan indirim fırsatlarıyla sunulan Slazenger marka spor ürünleriyle indirim kampanyalarına devam eden Hepsiburada, kadın, erkek ve çocuk ürünlerinde avantajlı indirim fırsatlarıyla müşterilere avantajlı alışveriş imkanı sağlamaktadır.

Slazenger İndirimli Ürünler ve Fiyatları

Hepsiburada tarafından devam ettirilen efsane indirim kampanyaları arasında Slazenger spor ürünlerinde geçerli olmak üzere %60’a varan indirim fırsatları devam ediyor. Tüm ürünlerinde, sepette %60’a kadar indirim kampanyası yapan Hepsiburada:

· Slazenger Matıc Günlük Spor Ayakkabı - %60 indirim

· Slazenger Samso Erkek Sweatshirt (gri) - %17 indirim

· Slazenger German Koşu ve Yürüyüş Ayakkabası - %5 indirim

· Erkek tek alt Slazenger İsland - %60 indirim

· Slazenger Forest Erkek Şort - %24 indirim

· Haki slazenger erkek T – Shirt - %17 indirim

· Slazenger Emır X Spor Çocuk Ayakkabası (fuşya) - %10 indirim vb.

Fırsatlarla satış gerçekleştirmektedir. Son dönemin en büyük indirim kampanyalarından birine imza atan Hepsiburada, son aylarda yaptığı satışlarla milyonlarca ürünü tüketicilerle buluşturmayı başarmıştır. Türkiye’nin en köklü online alışveriş sitelerinden biri olan Hepsiburada, Slazenger ürünlerinin yanı sıra diğer pek çok marka ve üründe büyük indirim kampanyaları yapmaya devam ediyor.

Hemen hemen tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz milyonlarca ürüne sahip olan Hepsiburada, spor ve outdoor ürünlerinde ihtiyacı olan tüm müşterileri için %60’a varan indirim seçenekleri sunmaktadır. Çoğu üründe sepette %60 indirim uygulayan firma, birçok üründe de %5’den %20 – 30’a kadar avantajlı indirimler sunmaktadır.

Hepsiburada İndirim Fırsatları Devam Ediyor

Geçtiğimiz haftalarda firmalar tarafından başlatılan büyük indirim furyasının ardından, Hepsibuarda, standart indirim kampanyalarına dönmüştür. Özellikle ürün özelinde hemen hemen her gün farklı indirim fırsatları sunan Hepsiburada, Slazenger spor ürünlerinde, kadın, erkek ve çocuk kategorisinde yüzlerce ürünü %60 varan indirimlerle sunmaktadır. Spor ayakkabıdan şortlara, t – shirtten montlara kadar geniş bir kategoride sunulan ürünlerden sizin için en uygun olanını seçerek, yüksek indirim oranlarıyla satın alabilirsiniz.

Spor ürünlerinin yanı sıra; teknoloji, giyim, ev eşyaları vb. birçok farklı kategoride indirim yapan Hepsiburada, avantajlı indirim günleri ve saatleriyle, dünya geneli uygulanan efsane Kasım indirimlerinin ardından, kendine has indirim kampanyaları yapmaya devam ediyor. Tüm ürünler için avantajlı fiyatlar uygulanmaktadır.