Netflix Türkiye'den çok önemli Yaş Sınırı Düzenlemesi açıklaması!

Netflix Türkiye'den Yeni Yaş Sınırı Düzenlemesi

Dünyanın en popüler video platformu Netflix, Türkiye’deki kullanıcıları için yeni bir düzenlemeye gitme kararı aldı. 18 yaş ve üzeri için uygun olan yapımlarda PIN kodu isteyecek. Netlflix Türkiye tarafından yapılan açıklamaya göre, RTÜK ile yapılan görüşmeler sonrasında Netflix’ten uzun süredir beklenen adım geldi.

Uzun süredir dijital mecrada yaşanan sansür tartışmalarının ardından Netflix Türkiye’nin ebeveyn kontrollerini sıkılaştıracağı ve 18 yaş üzeri yapımlar için PIN kodu uygulamasına başvuracağı ifade edilmiştir. Dünyaca ünlü uygulamanın Türkiye’de kontrolleri arttırmasındaki en büyük neden olaraksa RTÜK’ün dijital mecrada yayın yapan kurumlara karşıda denetim uygulamaya başlaması gösterilmiştir. Konu hakkında ilk resmi adımını atan Netfilix Türkiye, artık 18 yaş ve üzeri yapımlar için denetim yapacak.

Yaş Sınırlaması Başka Ülkelerde De Uygulanıyor

Dünyanın en çok kullanılan film ve dizi platformu Netflix, Türkiye’den toplam 1,5 milyondan fazla aboneye sahip. Online dizi ve film platformu olan Netfilx’in geçtiğimiz günlerde aldığı kararsa birçok kişi tarafından eleştirilmiştir. Çocuklar için uygun olmayan içeriklerin sınırlandırılmasına yönelik yeni adımlar atan Netflix, PIN kodu uygulaması ile uygulamayı küçük yaş grubu izleyiciler için daha kontrollü hale getirmeyi hedeflemiştir.

Netflix Türkiye tarafından alınan bu kararın ardından 18 yaş ve üzeri olan yapımlar için Türkiye’deki kullanıcılar PIN kodu ile erişim sağlamak zorunda kalacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Netflix sözcüsü, uzun süredir ebeveynler için kontrol mekanizmaları geliştirecekleri adımların atıldığını ifade etmiştir. 18 yaş ve üzeri içerikler için PIN uygulamasının sadece Türkiye için değil dünyanın birçok farklı noktasında da uygulandığı vurgulanmıştır.

Türkiye’de bir buçuk milyondan fazla aboneye sahip olan uygulama, şuan için dünyanın en çok aboneye sahip olan online dizi ve film platformu olarak anılmaktadır. Sahip olduğu içerikleri ile 7’den 70’e her kesimden insana hitap eden Netflix, aldığı yeni kararın ardından Türkiye’deki kullanıcıları içinde artık yaş sınırlaması ve ebeveyn denetimlerini sıklaştıracağını ifade etmiştir.

İnternete Sansür Tartışmaları Büyüyor

Netflix Türkiye’nin RTÜK yönetmeliği sonrasında aldığı ilk resmi kararın ardından sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı karar hakkında farklı eleştirilerde bulunmuştur. Birçok kullanıcı tarafından beğeniyle karşılanan bu uygulama, diğer taraftan bazı tartışmalara neden olmuştur. 18 yaş ve üzeri içeriklere erişim için PIN kısıtlaması getiren Netflix Türkiye, ilk defa konu hakkında resmi bir adım atmıştır.

Ebeveynler tarafından önceden belirlenen PIN kodu ile yetişkin içeriklere ulaşmayı sağlayan yeni uygulama hakkında Netfilix kanadından açıklama gelmiştir. Sadece Türkiye’de değil dünyanın birçok farklı ülkesinde bu tip uygulamaların yapıldığı ve ailelerin denetimleri için benzer yeni adımların da atılabileceği ifade edilmiştir. Küçük yaş gruplarını 18 yaş ve üzeri içeriklere ulaşmasını engelleyen Netflix, aldığı kararla yeniden sansür tartışmalarının yaşanmasına neden olmuştur.