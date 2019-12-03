Binlerce sektör çalışanına turizm eğitimi

Bakanlığın usta öğreticileri tarafından uygulamalı olarak verilen eğitimler kapsamında sektör çalışanları ön büro, yiyecek-içecek servisi, kat hizmetleri, yiyecek üretimi konularında eğitimler aldı.

‘İşbaşı Eğitimi Kursları’, ‘Yöneticileri Eğitici Olarak Yetiştirme Kursları’, ‘Ev Pansiyonculuğu Eğitimi Kursları’ ile ‘Kişisel Gelişim Semineri’ başlıklarıyla düzenlenen programları başarıyla tamamlayanlar ise sertifikalarını almaya hak kazandı.

Bakanlık, bugüne kadar konaklama ve yeme içme işletmelerinde hizmet veren yüz on binin üzerinde sektör çalışanına mesleki turizm eğitimleri ve belgelendirme hizmeti sağladı.

Bu yılın ilk 11 ayında Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Çanakkale, Diyarbakır, İzmir, Muğla, Trabzon ve Van illerinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinde eğitimlere ara vermeden devam eden Bakanlık; ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile TBMM Destek Hizmetleri Birimlerinde çalışan personellere de işbaşı eğitimleri verdi.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te hizmet veren turizm sektörü çalışanlarına da eğitim verecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığı bu eğitimleri yıl sonuna kadar tamamlayacak.