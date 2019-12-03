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Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi ödüle layık görüldü

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Milli Kütüphane bünyesinde görme engellilere hizmet sunan “Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi”  ödüle layık görüldü.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca iyi uygulama örnekleri arasında değerlendirilen merkez ödülünü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nünde kültür ve sanat kategorisinde alacak.

“Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi”nin ödülü Bakanlığımız adına Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu’ya takdim edilecek.

Bu yıl “Erişilebilirlik” temasıyla düzenlenecek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı dolayısıyla belirlenen ödüller için tören 3 Aralık günü (bugün) saat 14.30’da The Green Park Otel’de gerçekleştirilecek.
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Bugün 10:46 TSİ - Kültür - Sanat

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