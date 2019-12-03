Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi ödüle layık görüldü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca iyi uygulama örnekleri arasında değerlendirilen merkez ödülünü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nünde kültür ve sanat kategorisinde alacak.
“Konuşan Kitaplık Görme Engelliler Merkezi”nin ödülü Bakanlığımız adına Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu’ya takdim edilecek.
Bu yıl “Erişilebilirlik” temasıyla düzenlenecek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü programı dolayısıyla belirlenen ödüller için tören 3 Aralık günü (bugün) saat 14.30’da The Green Park Otel’de gerçekleştirilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz