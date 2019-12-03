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Bilkent Center, Ünlü Astrolog Dinçer Güner ağırladı

Ünlü Astrolog Dinçer Güner, Bilkent Center’da düzenlenen söyleşide Ankaralı hayranlarıyla buluştu.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Astrolog Güner, söyleşide burçların 2020 yılında neler yaşayacağına dair yorumda bulunarak, “ Yeni yılda atacağımız her adım daha kontrollü ve limitli olmak zorunda. İşinize ve paranıza sahip çıkın” dedi.

Bu yıl 20. yaşını kutlayan ve yenilenerek birçok ulusal markayı bünyesine katan Bilkent Center, Astrolog Dinçer Güner’i ağırladı. Güner, katılımcılara yeni yılla ilgili merak edilenleri anlattı.

“2020 YILINDA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Ücretsiz olarak gerçekleşen söyleşide Güner, Bilkent Center ziyaretçilerine 2020 senesinin temasının ‘Kontrollü ve Limitli’ olacağını belirterek, “Atacağımız her adım daha kontrollü ve limitli olmak zorunda. İşinize ve paranıza sahip çıkın. Yeni iş açacaklar ise çok hızlı büyümeyi hedeflemesin. Daha temkinli hareket etmemiz gerekiyor. 2020 yılında sadece iş ve kariyer odaklı gelişmeler yaşanmayacak. Belki bütçe yapmayı öğreneceğiz. Çok çalışacağız. Görev ve sorumluluk bilincinin yüksek seviyede olduğu bir sene bekliyor bizi” dedi.

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Kadın- erkek ilişkileri, aşk, ekonomik ve siyasi gelişmelerin yanı sıra gökyüzündeki sistemin insan psikolojisine olan etkisi üzerine fikirlerini paylaşan Güner, “Her burç bu olaylardan nasibini farklı farklı alacak. İlişkileri, aşkı ve mutluluğu Venüs gezegeni sembolize eder. Önümüzdeki yıl, 25 Mayıs ile 14 Temmuz tarihleri arasında Venüs geri harekette olacak” dedi. Güner konuşmasının ardından Ankaralılarla sohbet edip söyleşiye katılan konukların sorularını cevapladı, merak edilenlere de ışık tuttu.

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