Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:14 TSİ- Yeme & İçme G: Bugün 11:17 TSİ

Pikan Cevizli ve Turna Yemişli Tablet Çikolata tarifi...

Malum, Aralık demek “yılbaşı etkinlikleri” demek. O halde kalorisi düşük lezzeti büyük ‘Pikan Cevizli ve Turna Yemişli Tablet Çikolata’ tarifini denemeyi unutmayalım.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Pikan Cevizli ve Turna Yemişli Tablet Çikolata

Evlerde, mekanlarda, iş yerlerinde birbiri ardına partiler düzenlenir, birbirinden leziz yemekler yenir. Hepsinin ortak noktası yine damakların baştacı “çikolata”dır. Dilerseniz gelen misafirinize sunmak, dilerseniz de davetli olduğunuz yere giderken götürmek için d.ream Akademi Profesyonel Şefleri kalorisi düşük lezzeti büyük ‘Pikan Cevizli ve Turna Yemişli Tablet Çikolata’ tarifini bizlerle paylaştı.

Malzemeler:

200 gr. beyaz kuvertür çikolata
100 gr. iri kıyılmış pikan cevizi
1 adet portakal
50 gr. turna yemişi
Portakalın kabuğunu ince bir rende ile pişirme kağıdı üzerine rendeleyin. Önceden ısıtılmış 50°C fırında yaklaşık 30 dk. tutarak kurumasını sağlayın. Beyaz çikolatayı temperlemek için çikolatayı mikrodalgaya uygun bir kabın içerisine alın ve 1 dakika sürelerle tutarak erimesini ve 50 °C’ye ulaşmasını sağlayın.

Uygun sıcaklığa ulaştığında kurutulan portakal rendesini ilave edip karıştırın ve çikolatanın 30°C’ye inmesini sağlayın. Karışımı yağlı kağıt üzerine dökerek yayın. Turna yemişi ve pikan cevizlerini serperek süsleyin. Oda sıcaklığı yüksekse buzdolabında soğumasını ve sertleşmesini sağlayın. Değilse oda sıcaklığında sertleşmesi için bekletin. Dilediğiniz büyüklükte parçalar kırarak servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!

Bugün 11:14 TSİ - Yeme & İçme

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kışa özel lezzetli tarifler genç şeflerden gelsin! mask
Kışa özel lezzetli tarifler genç şeflerden gelsin!
Pikan Cevizli ve Turna Yemişli Tablet Çikolata tarifi... mask
Pikan Cevizli ve Turna Yemişli Tablet Çikolata tarifi...
Tokat’ın eşsiz lezzetleri Tokat haftası gala yemeğinde tanıtıldı mask
Tokat’ın eşsiz lezzetleri Tokat haftası gala yemeğinde tanıtıldı
Şefler yemek yaptıkça izleyenler online yemek siparişine yöneliyor mask
Şefler yemek yaptıkça izleyenler online yemek siparişine yöneliyor
Ankara En İyi Kebapçı Ve Yorumlar mask
Ankara En İyi Kebapçı Ve Yorumlar
Urfa’nın mutfak kültürünü Avrupalı ile buluşturuyor mask
Urfa’nın mutfak kültürünü Avrupalı ile buluşturuyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı! mask
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu! mask
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...

GALERİ

Özel harekatçılar’dan nefes kesen tatbikat mask
Özel harekatçılar’dan nefes kesen tatbikat
Terör örgütü PKK/YPG’den temizlen Tel Abyad’da çocukların yüzü gülüyor mask
Terör örgütü PKK/YPG’den temizlen Tel Abyad’da çocukların yüzü gülüyor
Çakar lamba yasak olunca tepe lambalı araçlar görülmeye başlandı mask
Çakar lamba yasak olunca tepe lambalı araçlar görülmeye başlandı
Motosikletli ve kasklı 2 hırsız kameralara yakalandı mask
Motosikletli ve kasklı 2 hırsız kameralara yakalandı
Rusya’da aşırı yüke dayanamayan köprü çöktü mask
Rusya’da aşırı yüke dayanamayan köprü çöktü
Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan Ambulansların trafikte yaşadıkları zorluklar mask
Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan Ambulansların trafikte yaşadıkları zorluklar
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL