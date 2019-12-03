Pikan Cevizli ve Turna Yemişli Tablet Çikolata tarifi...

Pikan Cevizli ve Turna Yemişli Tablet Çikolata

Evlerde, mekanlarda, iş yerlerinde birbiri ardına partiler düzenlenir, birbirinden leziz yemekler yenir. Hepsinin ortak noktası yine damakların baştacı “çikolata”dır. Dilerseniz gelen misafirinize sunmak, dilerseniz de davetli olduğunuz yere giderken götürmek için d.ream Akademi Profesyonel Şefleri kalorisi düşük lezzeti büyük ‘Pikan Cevizli ve Turna Yemişli Tablet Çikolata’ tarifini bizlerle paylaştı.

Malzemeler:

200 gr. beyaz kuvertür çikolata

100 gr. iri kıyılmış pikan cevizi

1 adet portakal

50 gr. turna yemişi

Portakalın kabuğunu ince bir rende ile pişirme kağıdı üzerine rendeleyin. Önceden ısıtılmış 50°C fırında yaklaşık 30 dk. tutarak kurumasını sağlayın. Beyaz çikolatayı temperlemek için çikolatayı mikrodalgaya uygun bir kabın içerisine alın ve 1 dakika sürelerle tutarak erimesini ve 50 °C’ye ulaşmasını sağlayın.

Uygun sıcaklığa ulaştığında kurutulan portakal rendesini ilave edip karıştırın ve çikolatanın 30°C’ye inmesini sağlayın. Karışımı yağlı kağıt üzerine dökerek yayın. Turna yemişi ve pikan cevizlerini serperek süsleyin. Oda sıcaklığı yüksekse buzdolabında soğumasını ve sertleşmesini sağlayın. Değilse oda sıcaklığında sertleşmesi için bekletin. Dilediğiniz büyüklükte parçalar kırarak servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!