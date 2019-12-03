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Alacaatlı'ya 3 bin 950 metrekare yeşil alan

Başkan Taşdelen: “Çankaya’da ranta ve talana geçit vermiyor, en değerli arsalarımızı park yaparak halkımızın kullanımına sunuyoruz”

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Yeni park çalışmalarına ara vermeden devam eden Çankaya Belediyesinin Alacaatlı Mahallesi’ne yaptığı yeni parkın çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yeni park çalışmalarını ara vermeden sürdüren Çankaya Belediyesi’nin Alacaatlı Mahallesi’ne yaptığı yeni parkın çalışmaları devam ediyor. Büyük ölçüde tamamlanan park kısa süre sonra halkın hizmetine sunulacak.

500’ü aşkın park ve yeşil alanıyla Ankara’nın en yeşil ilçesi olan Çankaya, yeni yapılan parklarıyla yeşiline yeşil katacak. Osman Temiz Mahallesi’nde yapımı bitmek üzere olan yeni parkın yanı sıra Alacaatlı Mahallesi’ndeki parkta da sona yaklaşıldı.

3 BİN 950 METREKARE YEŞİL ALAN

Alacaatlı’da 4982. Cadde boyunca yapılan park, 6 bin 991 metrekare toplam alana sahip. Her yaştan insana hitap edecek şekilde hazırlanan yeni park, bölgeye 3 bin 950 metrekare yeşil alan kazandırdı. Bin 373 metrekare sert zemini ve 970 metrekare koşu yolu bulunan park, bank ve pergolalardan oluşan oturma birimleriyle bölge halkına hizmet edecek.   

Altı yıl içinde yaklaşık 72 yeni parkı ilçeye kazandıran Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yapımı süren parkların da kısa sürede tamamlanacağını söyledi. Taşdelen; “Çankaya’da yeşil alan ve park miktarını arttırmak için tüm imkanlarımızı değerlendireceğiz. Bu dönem toplam 50 yeni parkı ilçemize kazandırmayı hedefliyoruz. Çankaya’da ranta ve talana geçit vermiyor, en değerli arsalarımızı park yaparak halkımızın kullanımına sunuyoruz” dedi.    

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Bugün 11:46 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediye

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