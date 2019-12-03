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Sincan'da Yenikent halkı yeni pazar yerine kavuştu

Sincan Belediyesi vatandaşın daha sağlıklı ve daha rahat koşullarda alışveriş yapması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Yenikent Kapalı Pazar Yeri törenle hizmete açıldı. Açılışa pazar esnafı ve vatandaşın ilgisi yoğundu.

Sincan Belediyesi vatandaşın her mevsim rahat alışveriş yapması için tüm imkanlarını seferber ediyor.

YENİKENT KAPALI PAZAR YERİ TÖRENLE AÇILDI

2 bin 172 metrekarelik Temelli Pazar Yeri’nin üstünün kapatılmasının ardından Sincan halkı şimdi de Yenikent’te kapalı pazar alanına kavuştu.

Mustafa Kemal Mahallesi’ne yapılan Yenikent Kapalı Pazar Yeri törenle hizmete açıldı. Açılışı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gerçekleştirdi. Başkan Ercan, yeni pazar alanının tüm Sincan halkına hayırlı olmasını diledi. Açılışa pazarcı esnafı ve vatandaşın ilgisi yoğundu. Kurban kesildi, dua edildi. Sincan halkı, yeni pazar yerini Sincan’a kazandıran Başkan Ercan teşekkür etti. 
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Bugün 12:47 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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