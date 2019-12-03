İlkyardım eğitiminin ardından sertifikalarına kavuştular

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Emekliler Platformu üyelerine verilen ilk yardım eğitimlerinin sona ermesinin ardından katılımcılar sertifikalarına kavuştu. Özellikle trafik kazaları, ev kazaları gibi sıklıkla yaşanması muhtemel tehlikelerin yanı sıra doğal afetler gibi öngörülemeyen kazalara karşı da emeklileri bilinçlendirmeyi amaçlayan eğitimler büyük ilgi gördü.

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde genel ilkyardım bilgileri, kaza anında yapılması gerekenler, bilinç kaybında, kanama, yaralanma, burkulma, yanma, zehirlenmeler ilkyardım, hasta ve yaralı taşıma teknikleri konusunda bilgiler verildi. Üç gün boyunca devam eden eğitimlere katılan emekliler sertifikalarını almanın mutluluğunu yaşarken, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri için ayrıca teşekkür ettiler.

İlkyardımın önemine değinen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Emeklilerimize özel doğa yürüyüşleri, kültürel etkinlikler düzenlerken, bilgilendirme çalışmaları da yaparak hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Hayat kurtaran bilgiler sadece kendilerine değil ailelerinin ve çevrelerindeki insanların da işine yarayacak ve kaza anında ilk yardıma koşabilecekler, bilgi her yaşta değerlidir” dedi.