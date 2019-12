AHİD’in Ankara sohbetlerinin konuğu Nevzat Ceylan oldu

Ankaralılar Derneği Genel Merkezinde düzenlenen programa Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, “Gündemimiz her zaman olduğu gibi Ankara’mız. Ankara’yı her alanda konuşmak için bir dizi program hazırladık. “Ankara Sohbetleri” adını verdiğimiz bu programda her ay bir konuğumuzla Ankaramızı hemşehrilerimize tanıtacağız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Ankara’nın, günümüzde olduğu gibi geçmişte de çok önemli bir kent olduğunu, Türklerin eline geçmeden önce üç kez başkentlik yaptığını söyleyen Nevzat Ceylan “ Daha sonra Ankara dördüncü olarak, Ahi Cumhuriyeti’ne yetmiş bir yıl başkentlik yapmıştır“ dedi. Ceylan; Ankara’da kökleşip gelişen Ahi Cumhuriyeti’nin dünya demokrasi tarihinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Ankara’nın 5. Başkentliğini Türkiye Cumhuriyeti’ne yapıyor olmasının tesadüf olmadığını aktaran Ceylan, Selçuklu Devleti’nin parçalanmasından sonra Anadolu’da 16 beylik kurulduğunu, sadece Ankara’da beylik kurulmadığını ve Ankara’nın 1292 yılından 1363 yılında Osmanlı idaresine geçene kadar seçimle gelen Ankara Ahileri tarafından yönetildiğini belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Ankara’mızı başkent olarak seçmesini şöyle açıklıyor:

“Ben Ankara’yı coğrafyadan değil, bir cumhuriyet merkezi olarak tarihten öğrendim ve gördüm ki Anadolu’da beylik kurulamayan ve kendi kendini idare eden tek yer Ankara” diyerek Ankara’nın Ahi Cumhuriyeti’ne başkentlik yaptığını kastetmektedir.

Ankara’nın 15,16 ve 17.yy’larda dünyanın gelişmiş 20 şehrinden birisi olduğunu, bu dönemlerde nüfusun 20 bin’in üzerinde bulunduğunu belirten Ceylan, bu ekonomik gelişmedeki en büyük payın Ankara Keçisinden elde edilen tiftikten üretilen sof kumaşa ait olduğunu söyledi. O dönemde Ankara’da yüzlerce sof kumaş tezgahı bulunduğunu anlatan Ceylan, buralarda çalışan işçilerin hak ve hukuklarının Hacı Bayram Veli tarafından korunduğunu, bununda dünyada sendikacılığın başlangıcı olduğunu söyledi.

Ankara’nın savunma sanayinin, ulaşımın, eğitimin ve sağlığın başkenti olduğuna değinen Ceylan: “Ankara’mız her geçen gün daha da büyüyüp gelişen bir şehir; şehrimizde 20 üniversite, 8 teknokent, 12 OSB ve Savunma sanayinin yüzde 75’i burada bulunmakta. Şehrimiz, Anadolujet ve Yüksek Hızlı Tren ile ulaşımın, Avrupa’nın en büyük, dünyanın 3. büyük hastanesi Bilkent Şehir Hastanesi ve Etlik Şehir Hastanesi ile toplamda 7500 yatak kapasitesi ile de sağlığın başkentidir.”