Opet KoçAilem Aralık Ayı Akaryakıt Kampanyası

Türkiye’nin önde gelen akaryakıt firmalarından biri olan Opet, KoçAilem Aralık ayı kampanyası kapsamında, 1 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, 25 TL yakıt puan hediye ediyor. KoçAilem Kart ve TLcard sahipleri için başlatılan kampanya kapsamında, tüm Opet istasyonları ve Paro pod kurulumuna sahip Sunpet istasyonlarından, 300 TL’ye kadar tek seferde yapılacak, 50 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde, anında %5 yakıt puan yüklenecektir.

Maksimum 26 TL’ye kadar kampanya döneminde kazanılan yakıt puanı, tüm Opet istasyonlarından yapılacak motorin veya benzin alışverişleri için geçerli olacaktır. Türkiye’nin en çok tercih edilen akaryakıt firmalarından biri olan Opet, aynı kampanya kapsamında, Sunpet istasyonları içinde 25 TL yakıt puan fırsatı sunmaktadır. Kampanyaya katılmak için KoçAilem Kart veya TLcard sahibi olunması gerekmektedir.

25 TL Yakıt Puan Anında Hediye

Opet ve Sunpet istasyonlarında geçerli olmak üzere, 300 TL’ye kadar, tek seferde 50 TL ve üzeri tüm akaryakıt alışverişleri için anında %5 yakıt puan ve kampanya dönemi boyunca 25 TL’ye kadar akaryakıt puanı hediye edilecektir. Aralık ayı boyunca geçerli olması hedeflenen kampanyaya katılmak için kampanya kapsamında belirlenen tüm şartların sağlanması gerekmektedir.

Opet istasyonlarından yapılacak akaryakıt alışverişleri için Aralık ayına özel %5 yakıt puana ek olarak, akaryakıt alımları 500 TL’ye ulaşan tüm müşteriler için 10 TL ilave yakıt puan uygulanacaktır. Avantajlı indirim oranları ve yakıt puan kampanyaları ile hizmet sunan Opet, aynı zamanda Paro pod cihazlara sahip tüm Sunpet istasyonları içinde aynı kampanyayı uygulayacaktır. Aralık ayında avantajlı oranlarla akaryakıt almak isteyen tüm sürücüler, Opet’in KoçAilem kampanyasından yararlanabilir.

Kampanya dönemi boyunca kazanılan tüm yakıt puanlar, 1 Şubat 2020 tarihinde silinecektir. Kampanya süresi boyunca kazandığınız tüm puanları kaybetmemek için, kampanya kapsamında belirlenen dönemlerde puanlarınızı hemen kullanmanız tavsiye edilir. 50 TL ve üzeri tüm akaryakıt alışverişleri için geçerli olacak puan hediyesinde, benzin veya motorin alışverişleri için geçerlidir. LPG alımları için Opet’in Aralık ayı kampanyasından yararlanmanız mümkün değildir.

Opet’e Özel Akaryakıt Kampanyaları Devam Ediyor

50 TL ve üzeri akaryakıt alımlarında, KoçAilem Kart ve TLcard sahipleri için geçerli olacak %5 anında yakıt puan ve kampanya dönemi boyunca 500 TL’ye ulaşan yakıt alımları için 10 TL ek puanla, toplam 25 TL’ye kadar yakıt puan hediyesi verilecektir. KoçAilem Aralık kampanyasının yanı sıra, Opet istasyonlarından yapacağınız diğer pek çok yakıt alımı için birbirinden farklı indirim fırsatlarından yararlanmanız mümkündür.

Yılsonuna kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için diğer kampanyalar tarafından aranan şartların sağlanması gerekmektedir. KoçAilem Kart ve TLcard sahipleri için özel olarak başlatılan Aralık ayı kampanyasından elde edeceğiniz tüm puanları 2020 Şubat ayına kadar kullanabilirsiniz.