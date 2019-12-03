YENİMEK kursiyerlerinden empati

Gözleri kapalı yemek yaptılar

Yenimahalle Belediyesi Sosyal Tesisleri ve Pazar Yeri içerisinde bulunan YENİMEK Kurs Merkezinde, ev yemekleri ve pasta yapımı branşında eğitim alan 20’nin üzerinde kursiyer, engelli vatandaşların yaşadığı sıkıntıları anlamak ve empati kurmak amacıyla gözlerini bantlarla kapatarak pasta ve kurabiye yapmaya çalıştı.

Birlikte mücadele et, engelleri kaldır

Meydan AVM Özgürleşen Eller Atölyesi’nde eğitim alan 6 özel kursiyerin de onlara katılmasının ardından hazırladıkları hamura birlikte şekil veren YENİMEK sakinleri “ Engelli bireylerin sosyal hayatta yaşadığı sıkıntıların farkına varabilmek adına bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Engelleri kaldırabilmenin tek yolu birlikte mücadele etmekten geçiyor” şeklinde konuştu.

20-30 kişilik gruplarda, haftanın 4 günü pasta yapımı kursu, haftanın 3 günü de geleneksel Türk mutfağı ve ev yemekleri eğitimi alan YENİMEK kursiyerleri, düzenlenen empati etkinliği sonrasında kendi hazırladıkları pasta, kurabiye ve yemek çeşitlerini Yenimahalle’nin engelsiz kursiyerlerine ikram etti.

“Amacımız özel bireylerin sosyal hayata katılımını sağlamak”

Yenimahalle’de engelli bireylerin yaşadığı sıkıntıların önüne geçmek ve sorunlara çözüm üretmek amacıyla birçok projenin hayata geçirildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ İlçemizde engellerin ortadan kaldırılması için göreve geldiğimiz günden beri aralıksız çalışıyor, engelli bireylerin hayata katılımını amaçlıyoruz. Yenimahalle’de eşit hizmet var. Sadece 3 Aralık tarihinde değil, engelli vatandaşlarımız için yıl boyunca onlarca etkinlik düzenliyor, kişisel gelişimlerini düşünerek birçok projeye imza atıyoruz” dedi.