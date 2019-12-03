Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:48 TSİ- Teknoloji G: Bugün 14:51 TSİ

MediaMarkt Türkiye’den “Şahane Cuma”da “şahane rekor”

“Şahane Cuma” kapsamında gerçekleştirdiği indirimlerle tüketicilerin odak noktası olan MediaMarkt; hem mağazalarında hem de internet sitesinde gerçekleştirdiği kampanyalar ile kampanya tarihinin en yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask

MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Perşembe gecesi Metropol İstanbul AVM mağazamızda başlattığımız kampanya ile Şahane Cuma tarihimizin satış rekoruna ulaştık” dedi.

Avrupa‘nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, teknolojiseverlere sunduğu “Şahane Cuma” indirimleri sonrasında farklı kategorilerde çeşitli rekorlar kırdı.

MediaMarkt Türkiye, gerçekleştirdiği Şahane Cuma kampanyaları sonucunda online satış kanalı mediamarkt.com.tr’de gerçek zamanlı trafikte on katı artış yaşadı ve tüm zamanların en yüksek aylık online trafiğini elde etti. Ayrıca MediaMarkt Türkiye’yi Şahane Cuma gecesinde milyonlarca kişi ziyaret etti. MediaMarkt Türkiye elde ettiği online trafiğinin yanı sıra aynı zamanda en yüksek günlük satış rekoruna da erişti. Böylece aylık satış rekorunu da kırmış oldu. Pek çok üründe oldukça yüksek indirim oranları belirleyen MediaMarkt; hem Türkiye genelindeki tüm mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr ile tüketicilerin ilgi odağı haline geldi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, tüketicilerin ihtiyaç ve istekleri gözetilerek düzenlenen kampanya fiyatlarının beklenenin de üzerinde ilgi gördüğünü ifade etti. “Perşembe gecesi Metropol İstanbul AVM mağazamızda başlattığımız kampanya ile Şahane Cuma tarihimizin en yüksek günlük satış rekoruna ulaştık ve aynı zamanda aylık satış rekorumuzu kırdık” diye konuşan Gökyıldırım, Şahane Cuma’ya gösterdikleri ilgiden dolayı da tüm teknolojiseverlere teşekkür etti. En çok ilgi çeken ürünlerin aksesuarlar, akıllı telefonlar ve oyun konsolları olduğuna vurgu yapan Gökyıldırım, tüm kategorilerde önemli satışlar yaptıklarını söyledi. Gökyıldırım, avantajlı fiyat ve indirimlerini önlerindeki süreçte de devam ettireceklerini söyledi.

# TEKNOLOJİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Microsoft teknolojiyle engelleri kaldırıyor mask
Microsoft teknolojiyle engelleri kaldırıyor
Gençler mutluluktan uçtu! Drone ve robotik festivali Üsküdar'da gerçekleşti mask
Gençler mutluluktan uçtu! Drone ve robotik festivali Üsküdar'da gerçekleşti
Tayvan Mükemmellik Ödülleri 2019’dan Zyxel’e Dört Ödül mask
Tayvan Mükemmellik Ödülleri 2019’dan Zyxel’e Dört Ödül
Lenovo, ING Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsorluğuna devam ediyor mask
Lenovo, ING Basketbol Süper Ligi’nin ana sponsorluğuna devam ediyor
Profesör dönüşüm malzemeleri ile bir performans sergiledi mask
Profesör dönüşüm malzemeleri ile bir performans sergiledi
Hackerler mobil cihazlar üzerinden saldırıyor mask
Hackerler mobil cihazlar üzerinden saldırıyor
Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma Fırsatları başladı mask
Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma Fırsatları başladı
AirPods Pro ve AirPods Arasındaki Farklar mask
AirPods Pro ve AirPods Arasındaki Farklar
Mürted Hava Üssü’nde F-16 savaş uçakları arasındaki radar bağlantısı test edildi mask
Mürted Hava Üssü’nde F-16 savaş uçakları arasındaki radar bağlantısı test edildi
Dünyanın en genç seri girişimcisi Ankara’ya geliyor mask
Dünyanın en genç seri girişimcisi Ankara’ya geliyor

Bugün 14:48 TSİ - Teknoloji

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Microsoft teknolojiyle engelleri kaldırıyor mask
Microsoft teknolojiyle engelleri kaldırıyor
MediaMarkt Türkiye’den “Şahane Cuma”da “şahane rekor” mask
MediaMarkt Türkiye’den “Şahane Cuma”da “şahane rekor”
Netflix Türkiye'den çok önemli Yaş Sınırı Düzenlemesi açıklaması! mask
Netflix Türkiye'den çok önemli Yaş Sınırı Düzenlemesi açıklaması!
Tayvan Mükemmellik Ödülleri 2019’dan Zyxel’e Dört Ödül mask
Tayvan Mükemmellik Ödülleri 2019’dan Zyxel’e Dört Ödül
CRIF, 2019’da da ‘en iyi’ 100 FinTech şirketi arasında yer aldı mask
CRIF, 2019’da da ‘en iyi’ 100 FinTech şirketi arasında yer aldı
Whatsapp'ta Yeni Dönem Başlıyor: Milyonlarca Kullanıcıyı İlgilendiriyor! mask
Whatsapp'ta Yeni Dönem Başlıyor: Milyonlarca Kullanıcıyı İlgilendiriyor!
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı! mask
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu! mask
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...

GALERİ

Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü mask
Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü
Suriye uyruklu bir kişi Filistin uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklandı mask
Suriye uyruklu bir kişi Filistin uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklandı
Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi mask
Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi
Lastiği patlayan kamyon bariyerlere çarparak yan yattı mask
Lastiği patlayan kamyon bariyerlere çarparak yan yattı
Engelli çocuklar Fırat nehrinde doyasıya eğlenip balık tuttular mask
Engelli çocuklar Fırat nehrinde doyasıya eğlenip balık tuttular
Terörden temizlenen Tel Abyad’da hayat normale dönüyor mask
Terörden temizlenen Tel Abyad’da hayat normale dönüyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL