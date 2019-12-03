MediaMarkt Türkiye’den “Şahane Cuma”da “şahane rekor”

MediaMarkt İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, “Perşembe gecesi Metropol İstanbul AVM mağazamızda başlattığımız kampanya ile Şahane Cuma tarihimizin satış rekoruna ulaştık” dedi.

Avrupa‘nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, teknolojiseverlere sunduğu “Şahane Cuma” indirimleri sonrasında farklı kategorilerde çeşitli rekorlar kırdı.

MediaMarkt Türkiye, gerçekleştirdiği Şahane Cuma kampanyaları sonucunda online satış kanalı mediamarkt.com.tr’de gerçek zamanlı trafikte on katı artış yaşadı ve tüm zamanların en yüksek aylık online trafiğini elde etti. Ayrıca MediaMarkt Türkiye’yi Şahane Cuma gecesinde milyonlarca kişi ziyaret etti. MediaMarkt Türkiye elde ettiği online trafiğinin yanı sıra aynı zamanda en yüksek günlük satış rekoruna da erişti. Böylece aylık satış rekorunu da kırmış oldu. Pek çok üründe oldukça yüksek indirim oranları belirleyen MediaMarkt; hem Türkiye genelindeki tüm mağazalarında hem de mediamarkt.com.tr ile tüketicilerin ilgi odağı haline geldi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan MediaMarktSaturn Perakende Grubu İcra Kurulu Üyesi, MediaMarkt Türkiye ve Yunanistan İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, tüketicilerin ihtiyaç ve istekleri gözetilerek düzenlenen kampanya fiyatlarının beklenenin de üzerinde ilgi gördüğünü ifade etti. “Perşembe gecesi Metropol İstanbul AVM mağazamızda başlattığımız kampanya ile Şahane Cuma tarihimizin en yüksek günlük satış rekoruna ulaştık ve aynı zamanda aylık satış rekorumuzu kırdık” diye konuşan Gökyıldırım, Şahane Cuma’ya gösterdikleri ilgiden dolayı da tüm teknolojiseverlere teşekkür etti. En çok ilgi çeken ürünlerin aksesuarlar, akıllı telefonlar ve oyun konsolları olduğuna vurgu yapan Gökyıldırım, tüm kategorilerde önemli satışlar yaptıklarını söyledi. Gökyıldırım, avantajlı fiyat ve indirimlerini önlerindeki süreçte de devam ettireceklerini söyledi.