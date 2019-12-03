Microsoft teknolojiyle engelleri kaldırıyor

Uluslararası Engelliler Günü kapsamında Microsoft Türkiye, Habitat Derneği ve Teknoloji ve İnsan Kolejleri iş birliğiyle “Engelsiz Hackathon” etkinliği gerçekleştirildi. Lise öğrencileri, Microsoft teknolojileri kullanarak engellilerin yaşamını kolaylaştıracak projeler üretti.

Toplumun her kesimini kapsayan ürün ve servisler geliştiren Microsoft, engelsiz yaşamı destekleyen etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Microsoft’un sosyal sorumluluk programı Geleceği Tasarla çatısı altında hayata geçirilen “Engelsiz Hackathon” projesi dâhilinde lise öğrencileri, yaşamı kolaylaştıracak teknolojik fikirler geliştirdi. Habitat Derneği ve Teknoloji ve İnsan Kolejleri (TİNK) iş birliğiyle, 30 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte yenilikçi proje fikirleri ortaya çıktı. Engelleri aşan çözümler bulan lise öğrencilerinin fikirleri, 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü’nde, Microsoft Türkiye ofisinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılarla paylaşıldı.

Projelere 25 milyon dolar destek

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu açılış konuşmasında, “Microsoft olarak misyonumuz, daha fazlasını başarmaları için dünyadaki tüm insanları ve kurumları güçlendirmek. Kapsayıcılık bizim için çok önemli bir kavram. Bu doğrultuda teknolojiyi her insanın eşit bir şekilde kullanabilmesi için engelliler özelinde çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Microsoft, önümüzdeki 5 yıl boyunca engelli insanların yararlanabileceği yapay zekâ teknolojilerini geliştirmek adına 25 milyon dolarlık bir kaynak ayırdı. ‘Erişilebilirlik için Yapay Zekâ’ isimli program çerçevesinde engellilerin istihdamı, toplum ve modern hayatla ilişkilerin güçlendirilmesi gibi konulara odaklanıyoruz. İnanıyoruz ki engelleri teknoloji ile aşabiliriz. Düzenlediğimiz etkinlikte lise öğrencilerimize de bu yönde ilham verdiğimizi görmek hepimizi mutlu etti” dedi.

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır, Türkiye’nin geleceğinin şekillenmesinde lise öğrencilerinin çok önemli olduğuna değindi. Microsoft ile ilk olarak “Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretsin” projesiyle çalışmaya başladıklarını ve 17 yıldır hayata dokunan projelere devam ettiklerinin altını çizen Sezai Hazır, öncelikle ön yargıların aşılması gerektiğini vurguladı. TİNK Kurucusu Zeynep Dereli ise teknolojinin faydalarını tüm insanlığa anlatmak konusunda lise öğrencilerine çok önemli rol düştüğünü belirtti. Hala teknolojiden korkan, yeniliklerden çekinen insanların olduğuna dikkat çeken Dereli, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için gerçekleştirilen projelerin artmasıyla bu algının kırılacağına inandığını söyledi.

Microsoft Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Aslı Arbel moderatörlüğünde başlayan oturumda, Robotel Türkiye kurucularından Zeynep Karagöz, Anlatan Eller Projesi’nin kurucusu Pelin Baykan, WeWalk Kurucu Ortağı Kürşat Ceylan ve Alternatif Yaşam Derneği Başkanı Ercan Tutal projelerini paylaştı. Oturum ardından lise öğrencileri proje sunumlarını gerçekleştirdi.