‘Beypazarı Benim Evim’ etkinliği düzenlendi

Proje kapsamında gerçekleşen etkinlikte çevre bilincine dikkat çekilmesi amacıyla öğrenciler ‘Daha Yeşil, Daha Temiz, Daha Yaşanabilir Bir Türkiye İçin, Beypazarımıza Sahip Çıkıyoruz’ sloganıyla ilçemizde cadde ve sokaklarda çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

İlçemizde eğitim gören öğrenciler tarafından Kaymakamlık binası önünden başlayan etkinlik, Milli Egemenlik Caddesi ve İrfan Gümüşel Caddesi üzerinde atıkların toplanması ile farkındalık oluşturularak son buldu.