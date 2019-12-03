Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:29 TSİ- Belediye G: Bugün 17:32 TSİ

‘Beypazarı Benim Evim’ etkinliği düzenlendi

Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Arttırılması Projesi (BEYKAP) kapsamında ‘Beypazarı Benim Evim’ etkinliği düzenlendi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Proje kapsamında gerçekleşen etkinlikte çevre bilincine dikkat çekilmesi amacıyla öğrenciler ‘Daha Yeşil, Daha Temiz, Daha Yaşanabilir Bir Türkiye İçin, Beypazarımıza Sahip Çıkıyoruz’  sloganıyla ilçemizde cadde ve sokaklarda çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi.

İlçemizde eğitim gören öğrenciler tarafından Kaymakamlık binası önünden başlayan etkinlik, Milli Egemenlik Caddesi ve İrfan Gümüşel Caddesi üzerinde atıkların toplanması ile farkındalık oluşturularak son buldu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Engelli dostu 'Gölbaşı Belediyesi' mask
Engelli dostu 'Gölbaşı Belediyesi'
Ünüvar, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti mask
Ünüvar, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
Başkan Demirel, engelli ve aileleriyle bir araya geldi mask
Başkan Demirel, engelli ve aileleriyle bir araya geldi
Gölbaşı kadınlara Şeb-i Arus gezisi düzenledi mask
Gölbaşı kadınlara Şeb-i Arus gezisi düzenledi
Gölbaşı Belediyesi kara kışa hazır mask
Gölbaşı Belediyesi kara kışa hazır
Akyurt'ta engelliler için 'Artık Engel Yok' mask
Akyurt'ta engelliler için 'Artık Engel Yok'
Engelliler Yenimahalle’de “Nefes” alıyor mask
Engelliler Yenimahalle’de “Nefes” alıyor
YENİMEK kursiyerlerinden empati mask
YENİMEK kursiyerlerinden empati
İlkyardım eğitiminin ardından sertifikalarına kavuştular mask
İlkyardım eğitiminin ardından sertifikalarına kavuştular
Temiz Keçiören Seferberliği için esnafa bilgilendirme mask
Temiz Keçiören Seferberliği için esnafa bilgilendirme

Bugün 17:29 TSİ Ankara/ Beypazari- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Engelli dostu 'Gölbaşı Belediyesi' mask
Engelli dostu 'Gölbaşı Belediyesi'
‘Beypazarı Benim Evim’ etkinliği düzenlendi mask
‘Beypazarı Benim Evim’ etkinliği düzenlendi
Gölbaşı Belediyesi kara kışa hazır mask
Gölbaşı Belediyesi kara kışa hazır
Akyurt'ta engelliler için 'Artık Engel Yok' mask
Akyurt'ta engelliler için 'Artık Engel Yok'
Engelliler Yenimahalle’de “Nefes” alıyor mask
Engelliler Yenimahalle’de “Nefes” alıyor
YENİMEK kursiyerlerinden empati mask
YENİMEK kursiyerlerinden empati
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı! mask
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu! mask
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...

GALERİ

Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü mask
Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü
Suriye uyruklu bir kişi Filistin uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklandı mask
Suriye uyruklu bir kişi Filistin uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklandı
Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi mask
Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi
Lastiği patlayan kamyon bariyerlere çarparak yan yattı mask
Lastiği patlayan kamyon bariyerlere çarparak yan yattı
Engelli çocuklar Fırat nehrinde doyasıya eğlenip balık tuttular mask
Engelli çocuklar Fırat nehrinde doyasıya eğlenip balık tuttular
Terörden temizlenen Tel Abyad’da hayat normale dönüyor mask
Terörden temizlenen Tel Abyad’da hayat normale dönüyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL