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Başkan Demirel, engelli ve aileleriyle bir araya geldi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeni ile "Özel İnsanlara Hep Destek Tam Destek" sloganıyla düzenlenen programa engelli ve ailelerinin ilgisi yoğun oldu.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
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Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli ve aileleriyle bir araya geldi. Etimesgut Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ve Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili de katıldı.

"Özel İnsanlara Hep Destek Tam Destek" sloganıyla düzenlenen programda, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam merkezi öğrencisi görme engelli Abdurrahman Kara, bağlamasıyla hem çaldı hem de türkülerini seslendirdi.

 Down sendromlu Rana Bağdat, Sakarya şiirinin tamamını ezbere okuyarak katılımcılardan büyük alkış aldı. Başkan Demirel yaptığı konuşmada 3 Aralık Engelliler Günü'nün engellilerin sorunlarının konuşulmasına, çözümler bulunmasına vesile olması temennisinde bulundu.

ENGELLİLERİMİZİN HEP YANINDAYIZ
Belediye olarak toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetler gerçekleştirdiklerini vurgulayan Demirel, şunları kaydetti: " Türkiye’de tek Dünyaya örnek, Engelsiz Yaşam Merkezimizi Etimesgut'a kazandırdık. Merkezimiz engelli ve ailelerimizin yaşamlarını kolaylaştıran onların yaşam kalitesini artıran birçok donatıya sahiptir. Merkezimiz, engelli birey ve ailelerine sevgi, huzur ve umut aşılamaktadır. Elbette ki; engellilerimize yönelik hizmetlerimiz bununla sınırlı kalmıyor. Engellileri Denizle Buluşturma Projesiyle 3 Bin engelli ve ailesine 5 yıldızlı otelde tatil imkânı sunduk. Kent Konseyimiz bünyesinde Engelliler Meclisi'ni oluşturduk. Binlerce engellimize akülü araba gibi yaşam desteği ve rehberlik hizmeti sunduk. Engellilerimizin tesislerimize kolay ulaşımı için fizik düzenlemeleri gerçekleştirdik. Aşevi, eti-kart, Şefkateli projelerimizle binlerce engellimize sosyal destek sağlıyoruz. Açtığımız Engelli KPSS kurslarıyla binlerce engellimizin kamuya yerleşmesine vesile oluyoruz. Engelli ve yatalak hastalarımıza Evde Bakım hizmeti sunuyoruz. Sosyal kültürel etkinliklerle engellilerin hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlıyoruz. Engellilerimizi Allah'ın kutlu bir emaneti olarak görüyor, özel insanlara özel hizmetler sunmaya devam ediyoruz".

HER YÖNÜYLE ÖRNEK TESİS
Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili de konuşmasında engelsiz yaşam merkezinin her yönüyle örnek bir tesis olduğuna dikkat çekerek, bu merkezin Etimesgut'ta bulunmasının engellilerin yaşam standartları açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Etimesgut Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Ömer Uzun da, Demirel'in engelli ve ailelerinin her zaman yanında olduğunu ifade ederek, engellilere yönelik hizmet ve yatırımları için Demirel'e  teşekkür etti. Programda engelliler şarkı türkülerle bol bol oynayarak eğlendiler. Başkan Demirel de engellilerin oyunlarına eşlik etti.

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Bugün 17:32 TSİ Ankara/ Etimesgut- Belediye

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