Ünüvar, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi, 23, 24, 25, 26. Dönem AK Parti Adana Milletvekili Prof. Dr. Necdet Ünavar ve Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundular.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, merkezi gezdirerek, Ünüvar'a merkez hakkında detaylı bilgi verirken, Ünüvar'ın sık sık notlar aldığı dikkat çekti.

ÖRNEK MERKEZ

Etimesgut'un gelişimi adına alt yapı, eğitim, kültür, sanat, sportif alanlarda olduğu kadar sağlık alanlarında da yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Demirel, "Bu kapsamda, toplumun çok önemli bir kısmını oluşturan, engelli ve ailelerinin yaşamını kolaylaştıran, rehabilite eden, meslek ve becerilerini geliştiren, sosyal yaşamlarında, aile yaşamlarında kaliteyi arttırmayı hedefleyen Türkiye’de tek Dünyaya örnek, Engelsiz Yaşam Merkezimizi hizmete açtık. Bu merkezimiz yaklaşık 20 bin metrekare arsa üzerine kurulmuş olup, 9 bin metrekare kapalı alana sahiptir. 5 bloktan oluşmaktadır. 2 blok rehabilitasyon merkezi, 1 blok konaklama, 1 blok meslek ve beceri merkezi, 1 blokta sosyal hizmet alanı olmak üzere, engelli birey ve ailelerine sevgi, huzur ve umut aşılamaktadır" dedi.

BÖYLE TESİSLER ARTMALI

Necdet Ünüvar da, merkezin engelli ve aileleri açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, merkezi çok beğendiğini ve merkezin yerel yönetimlere örnek olması gerektiğinin altını çizdi. Ünvar, "Bu merkez engellilerimizin toplumla bütünleşmesini sağlayacak onları saygın birer birey yapacak bir hizmettir. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel'i bu hizmeti için gönülden tebrik ediyorum. İnşallah bu nevi tesisler artarsa engelli kardeşlerimiz çok daha huzurlu, ailelerimiz daha huzurlu olacaktır" dedi. Ünüvar merkezden yararlanan engellilerle de yakından ilgilendi.