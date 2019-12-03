Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 17:42 TSİ- Belediye G: Bugün 17:46 TSİ

Engelli dostu 'Gölbaşı Belediyesi'

‘Engelsiz bir Gölbaşı’ olma yolunda birçok adım atan Gölbaşı Belediyesi ,  bireysel farklılığı olan engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak bir çok çalışma gerçekleştirdi.

Tuğçe Cantürk
Tuğçe Cantürk Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Engelli vatandaşların sosyal hayata uyum sağlamaları ve yaşam standartlarını daha üst seviyelerde sürdürmeleri için çalışmalarını sürdüren Gölbaşı Belediyesi 2019 yılında da engelliler için bir çok çalışma yaptı.

-ENGELSİZ GÖLBAŞI

Kültürel faaliyetlerden mesleki kurslara ve engellilere yönelik yardımlara kadar engelliler için bir çok alanda hizmet veren Gölbaşı Belediyesi’nin imkanlarından,  2019 yılında bin 852 engelli vatandaş faydalandı.

-ENGELLİLERE YÖNELİK KURSLAR

Gölbaşı Belediyesi engellilere yönelik işaret dili, halk müziği, bağlama, takı tasarım, boyama ve hediyelik eşya ve pastacılık kurslarını Gölbaşı Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü ile ortak açarken, bilgisayar kullanım kursu ve bilgisayar destekli muhasebe meslek edindirme kurslarını ise İŞKUR Ankara İl Müdürlüğü ile ortak açtı.

-GÖLBAŞI BELEDİYESİ’NDEN ENGELLİLERE TAM DESTEK

Engellilere yönelik yemekli eğlence programları da düzenleyen Gölbaşı Belediyesi, 137 engelli vatandaşa da manuel ve akülü engelli sandalyesi, volker, baston ve akü gibi yardımlarda bulundu. Gölbaşı Belediyesi 1032 engelli vatandaşa da  hastane ve sağlık kurullarına taşıma hizmeti verdi.

‘ENGELLERİ BİRLİKTE AŞIYORUZ’

“Engelleri birlikte aşacağız.” diyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek şöyle konuştu;

“Biz hiç bir kardeşimizi engelli olarak görmüyoruz. Belediye başkanlığımızın öncesinde de, şimdi de bu kardeşlerimizin huzur içinde, kendi arzuladıkları biçimde yaşaması çabası içinde olduk. Bizler engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu konuda engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, onları daha mutlu ve huzurlu kılmak için çalışmalarımızı yürütüyoruz.” 

# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ünüvar, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti mask
Ünüvar, Etimesgut Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti
Başkan Demirel, engelli ve aileleriyle bir araya geldi mask
Başkan Demirel, engelli ve aileleriyle bir araya geldi
‘Beypazarı Benim Evim’ etkinliği düzenlendi mask
‘Beypazarı Benim Evim’ etkinliği düzenlendi
Gölbaşı kadınlara Şeb-i Arus gezisi düzenledi mask
Gölbaşı kadınlara Şeb-i Arus gezisi düzenledi
Gölbaşı Belediyesi kara kışa hazır mask
Gölbaşı Belediyesi kara kışa hazır
Akyurt'ta engelliler için 'Artık Engel Yok' mask
Akyurt'ta engelliler için 'Artık Engel Yok'
Engelliler Yenimahalle’de “Nefes” alıyor mask
Engelliler Yenimahalle’de “Nefes” alıyor
YENİMEK kursiyerlerinden empati mask
YENİMEK kursiyerlerinden empati
İlkyardım eğitiminin ardından sertifikalarına kavuştular mask
İlkyardım eğitiminin ardından sertifikalarına kavuştular
Temiz Keçiören Seferberliği için esnafa bilgilendirme mask
Temiz Keçiören Seferberliği için esnafa bilgilendirme

Bugün 17:42 TSİ Ankara/ Gölbaşi- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Engelli dostu 'Gölbaşı Belediyesi' mask
Engelli dostu 'Gölbaşı Belediyesi'
‘Beypazarı Benim Evim’ etkinliği düzenlendi mask
‘Beypazarı Benim Evim’ etkinliği düzenlendi
Gölbaşı Belediyesi kara kışa hazır mask
Gölbaşı Belediyesi kara kışa hazır
Akyurt'ta engelliler için 'Artık Engel Yok' mask
Akyurt'ta engelliler için 'Artık Engel Yok'
Engelliler Yenimahalle’de “Nefes” alıyor mask
Engelliler Yenimahalle’de “Nefes” alıyor
YENİMEK kursiyerlerinden empati mask
YENİMEK kursiyerlerinden empati
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor! mask
Asgari Ücretlilere Müjde: İlk Toplantı Resmen Başladı... Zam Geliyor!
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı! mask
Ünlü Oyuncu Cesur Pozuyla Takipçilerinden Tam Not Aldı!
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu! mask
53'lük Ünlü Oyuncu Nefes Kesti: Kalça Pozu Olay Oldu!
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat... mask
Araç Sahipleri Dikkat: 3.790 TL Cezası Var! Aman Dikkat...
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! mask
Ekrem İmamoğlu'nun Alkol Masasındaki Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı!
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat... mask
Meteorolojiden Son Dakika Uyarısı: Bu Şehirde Yaşayanlar Dikkat...

GALERİ

Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü mask
Mahallenin futbol sahasına dev kaya parçası düştü
Suriye uyruklu bir kişi Filistin uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklandı mask
Suriye uyruklu bir kişi Filistin uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklandı
Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi mask
Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi
Lastiği patlayan kamyon bariyerlere çarparak yan yattı mask
Lastiği patlayan kamyon bariyerlere çarparak yan yattı
Engelli çocuklar Fırat nehrinde doyasıya eğlenip balık tuttular mask
Engelli çocuklar Fırat nehrinde doyasıya eğlenip balık tuttular
Terörden temizlenen Tel Abyad’da hayat normale dönüyor mask
Terörden temizlenen Tel Abyad’da hayat normale dönüyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL