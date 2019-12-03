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Maaş Bordrosuz Kredi Alınabilecek Bankalar 2020

Maaş Bordrosuz Kredi Alınabilecek Bankalar 2020,Bankalar arası rekabet ortamının genişlemesinin ardından hızlı kredi kampanyaları yapılmaya başlamıştır.

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Maaş Bordrosuz Kredi Alınabilecek Bankalar 2020

Bankalar arası rekabet ortamının genişlemesinin ardından hızlı kredi kampanyaları yapılmaya başlamıştır. Kısa vadeli ve düşük nakit ihtiyaçları için gereksiz pek çok prosedürle uğraşmadan doğrudan kredi talebinde bulunmak isteyen kişiler için sunulan gelir belgesiz ve maaş bordrosuz kredi kampanyaları sunulmaya başlanmıştır. Hemen hemen Türkiye’de hizmet veren birçok banka tarafından sunulan bu hizmet kapsamında düşük faiz oranları ile yararlanabilirsiniz.

Maaş bordrosuz kredi veren bankalar:

·       Akbank,

·       QNB Finansbank (Enpara),

·       ING Bank,

·       Türkiye Ekonomi Bankası (TEB),

·       Odeabank,

·       Aktif Bank,

·       Şekerbank vb.

Olarak sıralanabilir. Hemen hemen tüm bankalar tarafından sunulan maaş bordrosuz kredilere başvurmak için bankanın maaş müşterisi olmanız gerekmektedir. Maaşını kredi talebinde bulunacağı bankalardan talep edecek müşterileri için çoğu banka tarafından gelir belgesiz, şartsız ve anında kredi imkanı sunulmaktadır.

Maaş Bordrosuz ve Gelir Belgesiz Kredi Alma Şartları

Düzenli geliri olmayan veya karmaşık kredi prosedürleri ile vakit kaybetmek istemeyen kişiler için birçok banka tarafından farklı tür kredi fırsatları sunulmaktadır. Gelir belgesiz kredi veren bankalar sayesinde, tüm ihtiyaçlarınız için 15 – 30 bin TL’ye kadar kredi çekebilirsiniz. Gelir belgesiz kredi kampanyalarından yararlanmak için aranan en önemli şart banka müşterisi olmanızdır. Kredi çekeceğiniz bankanın müşterisi olmanız kredi sürecini daha kısaltacağı için birçok açıdan size avantaj sağlayacaktır.

Kredi çekme şartları bankadan bankaya göre değişiklik gösterse de genellikle bankalar tarafından kredi için müşterilerden sağlamasını istedikleri koşullar arasında:

·       Kredi notunun yeterli olması,

·       Bankanın maaş müşterisi olunması,

·       Maaş dışında gelir yerine geçecek unsurların bulunması vb.

Yer almaktadır. Gelir belgesiz kredi temelde, düzensiz gelir grubuna dahil kişiler için uygulanan bir sistemdir. Gelir belgesiz veya maaş bordrosuz kredi demek, herhangi bir gelire sahip olmayanlar için verilen kredi olarak değerlendirilemez.

Gelir Belgesiz Kredi Veren Bankalar ve Faiz Oranları

Maaş bordrosuz ve gelir belgesiz kredi veren bankalar üzerinden kredi taleplerinizi mobil, internet veya telefon/SMS bankacılığı üzerinden gerçekleştirmeniz mümkündür. En uygun faiz oranlı kredi sunan ve gelir belgesiz kredi veren banaklar:

·       Odeabank Gelir Belgesiz Kredi: %1,70 faiz oranı, 60 aya varan vade seçenekleri, 10 bin TL’ye kadar nakit hazır kredi.

·       TEB İhtiyaç Kredisi: %0,98 faiz oranları, 36 aya varan vade seçenekleri ve 10 bin TL’ye kadar kredi.

·       ING Bank e – Kredi: 50 bin TL’ye kadar kredi, 60 ay vade seçenekleri.

Olarak sınıflandırılabilir. Son dönemde Merkez Bankası tarafından indirim yoluna gidilen politika faizlerinin düşmesi, birçok farklı kredi türünde bankaların da büyük faiz indirimleri yapmasına neden olmuştur. Bankalar tarafından yapılan kredi faiz indirimlerinden avantajlı oranlarla yararlanarak tüm ihtiyaçlarınız için gelir belgesiz kredilerden yararlanabilirsiniz. Gelir belgesiz kredi veren bankalar tarafından kredi kapsamında, kredi miktarı ve müşteri özelinde farklı şartlar aranabilir.

Bugün 19:04 TSİ Ankara- Ekonomi

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