Media Markt Seçili Aksesuar Ürünlerinde %50 İndirim Fırsatı

Türkiye’nin en büyük teknoloji mağazalarından biri olan Media Markt, 5 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere seçili aksesuar ürünlerinde geçerli olmak üzere %50’ye varan indirim fırsatları sunmaktadır. Seçili ürünler için sepete %50 indirim fırsatı sunana kampanyadan tüm Media Markt müşterilerinin yararlanması mümkündür. Seçili aksesuar ürünlerinin yanı sıra; cep telefonu, tablet, televizyon, oyun konsolları, teknolojik bakım ürünleri vb. birçok farklı kategoride benzer indirim oranları uygulanmaktadır.

Geçtiğimiz haftalarda dünya genelinde birçok firmanın başlattığı büyük indirim kampanyalarının ardından Media Markt tarafından, avantajlı indirim fırsatları da sunulmaya devam ediyor. Telefon aksesuarlarından cihaz temizlik ürünlerine ve ampule kadar sayısız aksesuar ürünü için %50 indirim yapılmaktadır. Dilediğiniz ürün için kampanya kapsamında indirimlerden yararlanmanız mümkündür.

Media Markt İndirimli Aksesuar Ürünleri

Media Markt tarafından başlatılan güncel indirim fırsatlarının ardından en çok tercih edilen ürünler arasında cep telefonu aksesuarları ilk sırada yer almıştır. Cep telefonu aksesuarlarına özel %20 ve diğer aksesuar ürünleri için %50’ye varan indirim fırsatlarından hemen yararlanabilirsiniz. İndirimli aksesuar ürünleri arasında:

· Apple Lightning to USB Cable 1 m

· Mojue 3BB161S Tanınabilir Şarj Cihazı

· Samsung 10000 Mah Eb – U1200CSEGWW Taşınabilir Şarj Cihazı

· Apple USB Veri Kablosu

· Apple Dijital AV HDMI Adaptör

· Sony 100 cm Micro Kablo

· SBS TTBB100002UFASTW Powerbank 10.000 mAh 2.1 A

· TTEC Data ve Şarj Kablosu Beyaz

· Petrıx PFK Kulak Üstü Kulaklık

· Sony Cp – V5AP 5000 Mah Taşınabilir Şarj Cihazı

· GoldMaster 3 W Mum Led Lamba

· Bandridge Altın Kaplama Adaptör vb.

Yer almaktadır. Tüm cep telefonu ve seçili aksesuar ürünlerini %50 - %20’ye varan indirim seçenekleri ile satın almak için Media Markt online ve ya satış mağazalarını kullanabilirsiniz.

Avantajlı ödeme seçenekleri, indirim fırsatları, kargo avantajları ve daha birçok farklı fırsat, Media Markt tarafından tüm müşterilere sunulmaktadır. Dilediğiniz seçili ürünü anında sepete ekleyerek, sepette %50’ye kadar indirim avantajlarından yararlanmanız mümkündür.

Media Markt İndirimleri Devam Ediyor

Geçtiğimiz haftalardan itibaren yoğun bir taleple karşılaşan indirimlerin ardından, firmalar tarafından benzer indirimler yapılmaya devam etmektedir. Media Markt tarafından büyük indirim kampanyalarının sona ermesinin ardından başlatılan indirim fırsatları, %50’ye varan indirim seçenekleriyle devam ediyor. 03 – 05 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olması düşünülen Media Markt indirimleri kapsamında, seçili birçok teknoloji ve spor ürünleri için avantajlı alışverişler gerçekleştirebilirsiniz. Son dönemde en çok tercih edilen teknoloji marketlerden biri olan Media Mark, akıllı cep telefonlarından ev teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede indirim sağlıyor.

Seçili aksesuar ve telefon aksesuarı ürünlerinde geçerli olan %20 - %50 indirim oranlarına ek olarak harcamalarınıza ve satın aldığınız ürünlere göre farklı indirim avantajlarından yararlanmanız mümkündür.