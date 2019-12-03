2.000 TL'den 2.317 TL'ye Yükselecek! Belli Oldu...

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan veriler kapsamında, Kasım ayı itibarıyla 12 ayın ortalaması göz önünde alındığı vakit, tüketici fiyatları ele alındığında %15,87 oranında artış gösterdi. Yurt içi üretici fiyatları ise %19.68 oranında arttı.

Bu kapsamda kiralara yapılacak olan zam oranı da %15.87 olarak belirlenmiş oldu. Ev sahipleri kiralara bu oranla zam yapabilecek.

Kiralar Ne Kadar Olacak?

Kiralara yapılacak bu artışla birlikte yeni kiralar ne kadar olacak? İşte kira hesaplaması.

Eğer normalde 1.000 TL kira ödüyorsanız zamla birlikte 1.158 TL kira ödersiniz.

Eğer normalde 1.100 TL kira ödüyorsanız söz konusu zamla birlikte 1.274 TL ödersiniz.

Eğer normalde 1.200 TL kira ödüyorsanız bu zamla beraber ödeyeceğiniz yeni kira tutarı 1.390 TL olacaktır.

1.300 TL kira ödeyenler için yeni kira tutarı 1.506 TL olmuştur.

1.400 TL kira ödemekte olan kiracıların gelen zamla birlikte ödeyeceği kira tutarı 1.622 TL'dir.

1.500 TL kira ödemesi yapanların ise yeni kira ücretleri 1.738 TL olmuştur.

1.600 TL kira ödeyenler yapılan zamla birlikte 1.853 TL ödeme yapmak durumundalar.

Eğer eski kiranız 1.700 TL ise, yeni kiranınız 1.969 TL olacaktır.

Eski kirası 1.800 TL olanların yeni kirası 2.085 TL olarak belirlenmiştir.

Eğer normalde 1.900 TL kira ödemesi yapıyorsanız artık yapacağınız kira ödemesi 2.201 TL'dir.

Eski kirası 2.000 TL olanların ödeyeceği yeni kira ücreti ise tamı tamına 2.317 TL olmuştur.

Eğer kira tutarınız 2.200 TL ise yeni kiranız 2.549 TL olacak.

2.500 TL kira tutarı bulunanların yeni kira tutarları 2.896 TL olmuştur.

Eski kirası 2.750 TL olan konut ve iş yeri kiracıları artık 3.186 TL kira ödeyecekler.

Eski kira tutarı 3.000 TL olanlar ise tam 3.476 TL ödeme yapmak durumunda kalmaktadır.

Aralık Ayı Enflasyonu da Etkili Olacak

Kiralara genel olarak Ocak ayında zam yapıldığından dolayı zamlar da Aralık ayına yönelik enflasyon oranlarının da etkisi olacak. Aralık ayında enflasyonun düşmeyeceği, artacağı bildiriliyor. Bu kapsamda kira zamları bir tık daha yüksek seviyede olacaktır.