Böyle Anne Olmaz Olsun: Kucağındaki Bebeği...

Meydana gelen söz konusu olay İngiltere Hull kentinde yaşandı. İki çocuğu bulunan boksör anne Kirst Bearfield, çocuklarından birini kucağına alarak hasta olduğundan dolayı hastaneye götürdü.

Buradaki yetkililer, çocuğun kasten yaralanmış olabileceğinden şüphelendi ve çocukları bir geceliğine annenin gözetiminden alarak incelemek istediler.

Ardından görevlilerin çocuğun velayetinin babasına verilmesi gerektiğini söylemesiyle birlikte 24 yaşındaki 2 çocuk sahibi genç anne büyük bir sinir krizi yaşadı.

Kirsty Bearfield, kucağında çocuğunu tuttuğu esnada, Polis memuru Beratifel'din karşısına geçti ve kendisine verilen kararı açıklayarak çocuğu teslim etmek zorunda olduğunu söyledi.

Krist Bearfield bunu duymasıyla birlikte çılgına döndü ve kucağında bulunan çocuğu polise doğru fırlattı. Polis memuru Burnett, fırlatılan çocuk yere düşmeden kahramanca çocuğu tutmayı başardı. Fakat kendisini büyük bir sakatlık yaşadı.

Yaklaşık olarak 15 kilogram olan bebeği tutmak istediği esnada boynuna zarar veren kadın polis, uzun süre tedavi altında tutuldu.

Söz konusu olay mahkemeye taşındı. Hull Mahkemesi'nde görülen dava sonucunda polis memuru Burnett'in hala sol omzunu kullanamadığı belirtildi. Yaşadığı sakatlıktan dolayı kendi başına kıyafet dahi giyemediğini söyleyen polis memuru, olay sonrasında psikolojisinin bozulduğunu da anlattı.

Taık kürsüsüne çıkarak küçük kızının da ilkokulda öğrenim görmeye başladığını anlatan talihsiz kadın ona sarılamadığını söyledi. Aynı zamanda tırmanma, yüzme gibi her türlü hobisinden uzak durmak zorunda kaldığını aktaran polis, bir annenin başına gelecek en kötü şeyin kızına sarılamamak olduğunu açıkladı.

Yargıçi Bearfield'in düşünmeden yaptığı ani bir hareketten dolayı cezaevine atılmasını doğru bulmadığını ifade etti ve kadına 12 ay hapis cezası verip, söz konusu cezayı 18 ay boyunca erteledi

Karara göre, Bearfield, 25 günlük psikolojik tedavi alacak. Ardından 18 ay boyunca suç işlemezse cezaevine girmeyecek. Fakat 18 ay içerisinde işleyeceği en ufak suçta 12 ay + işlediği suçun cezasınca hapis yatacak.