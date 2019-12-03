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Antalya'da Korku Dolu Olay: Otomobil Sürdüğü Esnada Cinayete Kurban Gitti!

Antalya Manavgat ilçesinde korku dolu bir olay yaşandı. 28 yaşındaki Deniz B. boşanma aşamasında olduğu eşiyle birlikte otomobiliyle seyahat ederken tüfekle öldürüldü. Deniz B. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı. Beraberinde eşi polis ekiplerince gözaltına alındı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Bugün öğlen saatlerinde 13.00 civarında Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen söz konusu olay iddialara göre şu şekilde yaşandı:

Boşanma aşamasına olduğu eşiyle birlikte 07 ACB 271 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Deniz B. ateş içerisinde henüz kimin ateşlediği tespit edilemeyen tüfekten çıkan saçmaların sonucunda vuruldu. Deniz B'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bir apartmanın istinat duvarına çarptı ve ancak öyle durdu.

Olayı görenlerin yaptığı ihbarla birlikte çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Sürücü koltuğunda ağır yaralı olarak baygın bir şekilde yattığı görülen Deniz B. gelen sağlık ekiplerince hemen ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunmayı başaramadı.

Eşi Polis Ekiplerince Gözaltına Alındı

Olay yaşandığı esnada otomobilde olan M.B. polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilde ele geçirilen tüfeğe ise polis ekiplerince el koyuldu.Otomobilde gerçekleştirilen incelemelerde birçok saçma izi bulundu. Parmak izi incelemesi sonrasında otomobil, çekiciye yüklenerek otoparka kaldırıldı.

Eşinin cesedi Manavgat Devlet Hastanesi morgunda teşhis ettirilen M.B. polis ekiplerine verdiği ilk ifade de, Deniz B. ile boşanma aşamasında olduğunu, 2 gün önce evde oldukça şiddetli bir tartışma meydana geldiğini ve bu tartışmanın da polis ekiplerine intikal ettiğinin altını çizdi.

Deniz B. ile bugün sabah saatlerinde yolda karşılaştıklarını açıklayan M.B., kocasının babasına tehditte bulunduğunu ardından ise kendisine cep telefonu aracılığıyla ulaşarak "bunlar daha iyi günleriniz, babanın leşini yere sereceğim" diyerek tehditte bulunduğunu aktardı.

Eşiyle daha önce de aralarında kavga olduğunu ve bu kavgaların tamamının polislere intikal ettiğini verdiği ilk ifade de anlattı. 

Polis ekipleri olayla ilgili başlattığı soruşturmayı devam ettiriyor. 

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