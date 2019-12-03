CHP Heyeti, Terör Suçundan Hüküm Giyen Demirtaş'ı Ziyaret Etti!

Cumhuriyet Halk Partisi Cezevleri İzleme Komisyonu, bugün " terör örgütü propagandası yapmak" suçundan dolayı hüküm giyen ve cezaevine atılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demitaş'ı Edirne F Tipi Cezaevine giderek ziyarette bulundu.

CHP Heyeti içerisinde, CHP Genel Başkanı Yardımcısı ve Cezaevleri İzleme Komisyonu Sözcüsü olan Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya yer alıyor.

Söz konusu milletvekilleri ve Genel Başkan Yardımcısı, Selahattin Demirtaş'ı bulunduğu cezaevine giderek geçirdiği rahatsızlık sebebiyle ziyaret ediyor.

Heyet tarafından söz konusu ziyaretle ilgili bir açıklama yapmasının beklendiği iletildi.

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş terör örgütü propagandası yapması sebebiyle cezaevine atılmıştı. Birkaç gün önce yaşadığı rahatsızlık sonucunda tutuklu olarak kaldığı cezaevinden hastaneye kaldırılmıştı.

Komisyon Ne Yapmak İstedi?

CHP heyetinin, terör suçundan dolayı hüküm giyip cezaevine atılan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesinin altında yatanların ne olduğu merak konusu oldu.

Tepkilerini Twitter üzerinden dile getiren kullanıcılar, CHP'nin eline geçen her fırsatta Demirtaş'ı ziyaret ettiği ve bunu yapma sebeplerini çok merak ettiklerini belirttiler.

İmamoğlu Açıklama Yapmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, seçimi kazandığı dönemde Selahattin Demirtaş'la ilgili bir açıklama yapmıştı.

Sayın Demirtaş'a diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu, 23 Haziran'dan önce yaptığı söylemler ve ortaya koyduğu teşvik / destek sebebiyle teşekkür etmiştim ieklinde bir açıklamada bulunan İmamoğlu'da o dönemler CHP'nin Demirtaş aşkının sebebinin merak edilmesine sebebiyet vermişti.

Demirtaş'a Ne Oldu?

Dün Selahattin Demirtaş'ın kızı ve avukatı açıklama yapmıştı. Demirtaş'ın bilincinin kapalı olduğunu ve buna rağmen 7 gündür hastaneye gönderilmediğini belirtmişti. Rahatsızlığının ise tam olarak ne olduğunun belli olmadığını söylemişlerdi.