Ferhat İle Şirin Dizisi Banu (Cansu Dere) Kimdir?

Fox TV ekranlarının yeni dizisi Ferhat İle Şirin, yayınlandığı ilk tarihten itibaren büyük bir ilgi görmeyi başarmıştır. Birçok başarılı oyuncunun yer aldığı dizinin senaryosu ise dikkat çekmektedir. Yeni sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olan Ferhat İle Şirin dizisi, oyuncu kadrosu ile göz doldurmaktadır. Ferhat İle Şirin oyuncuları arasında; Tolga Sarıtaş (Ferhat), Leyla Tanlar (Şirin), Cansu Dere (Banu), Yıldıray Şahinler (Hüsrev), Ushan Çakır (Sadık), Işıl Yücesoy (Hayriye), Şehsuvar Aktaş (Salim), Emel Çölgeçen (Şehnaz) yer almaktadır.

Dizide güçlü, akıllı ve oldukça çekici bir kadın olan Banu karakterine ise başarılı oyuncu Cansu Dere hayat vermektedir. Hayatı boyunca aşkı tatmayan erkelerin ve silahların bolca olduğu bir dünyada tek başına kalmış bir kadındır. Ailesini kaybetmesinin ardından tüm hayatını Şirin’e adayan Banu, Kapalı Çarşı’nın en güçlü ailesinin mirasını elinde bulundurmaktadır. Şirin ve ailesi için her şeyi göze alan ve her şeyden vazgeçen Banu, Ferhat ile karşılaşmasının ardından hayatında ilk defa kendi için Ferhat’ı isteyecektir. Fakat Ferhat’ın gönlü ise Şirin’dedir.

Cansu Dere Kimdir?

14 Ekim 1980 yılında Ankara’da dünyaya gelen Cansu Dere, manken, oyuncu ve sunucudur. Başarılı bir mankenlik kariyerinin ardından oyunculuk hayatına atılan ve buradaki başarısıyla kısa sürede yıldızı parlayan Cansu Dere, Yunanistan göçmeni bir ailenin kızıdır. Türk televizyon tarihine damgasını vuran dizilerde, Sıla ve Eyşan rolleriyle tüm Türkiye’nin aklında yer edinmeyi başarmıştır.

İlk ve orta eğitimini İzmir’de tamamlayan Cansu Dere, 2000 yılında Kanal D Miss Turkey yarışmasında 3’üncü seçilmiştir. Bu tarihten itibaren profesyonel anlamda mankenlik kariyerine başlayan Cansu Dere, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü yarıda bırakarak mankenlik ve oyunculuk kariyerine yönelmiştir.

Sıra dışı güzelliği ve fiziği ile Türkiye’nin önde gelen tasarımcıları; Hakan Yıldırım, Cengiz Abazoğlu, Ümit Ünal, Evrim Timur, Arzu Kaprol, Bahar Korçan, Dilek Hanif vb. isimlerin defilelerinde yer almayı başarmıştır.

ITKIB yurtdışı organizasyonlarında Türkiye’yi temsil eden Cansu Dere, modanın başkenti Paris’te birçok defileye katılmış ve dünyanın en önemli fotoğrafçılarıyla çeşitli projeler hayata geçirmiştir.

Cansu Dere Kimdir? Nerelidir?

Güzel manken, 1980 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ailesi Yunanistan göçmenidir. İzmir’de çocukluğu geçmiş ve ilk öğretimini burada almıştır. Henüz 20 yaşında genç bir kızken Dere, Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılmıştır ve Türkiye üçüncüsü seçilmiştir. Yarışma sonrasında mankenlik kariyerine başlamıştır. Dere, Türkiye’nin en önemli moda tasarımcılarının defilelerinde mankenlik yapmıştır. Bu ünlü isimler arasında Bahar Korçan, Hakan Yıldırım, Evrim Timur ve Cengiz Abazoğlu yer almaktadır.

Dere, Modellik Kariyerine Sunuculuk Yaparak Devam Etmiştir

Dere, yalnızca yurt içinde değil, aynı zamanda yurt dışında özellikle Paris’te Türkiye’yi temsil etmiştir. 2002 senesinde Paris’teki önemli defilelerde tek Türk olarak Dere bulunuyordu. Burada bulunan fotoğrafçılar ile önemli işlerin altına imzasını atmıştır. Dere aslen Arkeoloji bölümü mezunudur. İlk olarak Çocuk programlarında sunuculuk yaparak sunuculuk kariyerine adım atmıştır. Biraz tecrübe kazandıktan sonra farklı kanallarda programların sunuculuğunu yapmaya başlamıştır. Türkiye’nin Yıldızları, Life Style ve N Moda programları sunuculuğunu yaptığı programlar arasında yer almaktadır.

Dere, Ası Popülerliğini Sıla Dizisi ile Kazanmıştır

Sunuculuk ile de sınırlı kalmayan Dere, daha sonra dizi oyunculuğuna da girmiştir. Metro Palas adlı dizi, Dere'’in oynadığı ilk dizidir. Daha sonra Alacakaranlık adlı dizide rol almış ve burada canlandırdığı Irmak Bozoğlu karakteri ile halk tarafından kısa sürede çok sevilmiştir. Popülerliğini ise 2006 ile 2008 yılları arasında gösterimde olan Sıla dizisi ile kazanmıştır. Burada güzel oyuncuya Mehmet Akif Alakurt eşlik etmekteydi.

Cansu Dere Filmleri ve Dizileri

2000 yılında televizyon dünyasına adım atan Cansu Dere, ilk defa sunuculuk ile tanışmıştır. 2004 yılında Hilal Saral’ın yönettiği Metro Palas adlı dizide oyunculuk kariyerine adım atmıştır. Bu tarihten sonra; Ezel, Sıla, Muhteşem yüzyıl, Şahsiyet vb. birçok dizide rol almıştır. Asıl çıkışını 2006 – 2008 yılları arasında yayınlanan Sıla adlı dizide yakalayan Cansu Dere, Ezel dizisindeki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Cansu Dere dizileri ve filmleri:

· Kabuslar Evi: Takip

· Son Osmanlı Yandım Ali

· Acı Aşk

· Casus Kızlar

· Yahşi Batı

· El Yazısı

· Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm

· Metro Palas

· Alacakaranlık

· Avrupa Yakası

· Sıla

· Ezel

· Muhteşem Yüzyıl

· Anne

· Güz Yangını

· Şahsiyet

· Ferhat İle Şirin