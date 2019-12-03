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Türkiye'de Bir İlk! Trans Erkek Modellik Yarışması...

Türkiye'de bir ilk yaşanacak. Ülkedeki ilk trans model olarak kendini gösteren Çağla Akalın, Türkiye'de ilk kez bir trans erkek modellik yarışması düzenleneceğiyle ilgili bilgi aktarımında bulundu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri
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Türkiye'nin ilk trans modeli olarak öne çıkan ve bu sayede ün kazanan Çağla Akalın, İstanbul'da ilk defa bir Trans Erkek Modellik Yarışması düzenlenecek olduğunun altını çizerek açıklamalarda bulundu.

Snob Magazin tarafından alınan bilgilere göre, 19 Aralık 2019 tarihinde Maslak'ta bir yarışma yapılacak. Bu yarışma başlamadan önce bir takım açıklamalar altına imza atan Türkiye'nin ilk trans modeli olan Çağla Akalın, Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek söz konusu yarışmaya herkesi davet etti.

Çok sayıda şarkıcının bu yarışmada sahne alacak olduğunun altını çizen Akalın, Gogoboy, Gogogril, Zenne ve oldukça ilginç şovlarında izleyenlerle karşı karşıya olacağını duyurdu. Loca ve standlar için geç kalmadan rezerve yapılması gerektiğine değinen Akalın, "sonra bana yer kalmamış demeyin" dedi.

Yarışmanın jürileri de ortaya çıktı. Bu jürilerden birinin İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve ardından cinsiyet değiştirme kararı alan Neslihan Doğrusöz olduğu duyruldu.

Çağla Akalın Kimdir?

17 Haziran 1990 tarihinde İstanbul'da hayata gözlerini açan oyuncu ve Türkiye'nin ilk trans modeli olan Çağla Akalın, Nişantaşı'nda manzaralı ve ultra lüks bir dairede ikamet etmektedir. Antikaya oldukça meraklı olduğu öğrenilen Akalın, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından gelen "eşcinseller oyunu HDP'ye veriyor" çıkışının sonrasında "Ben oyumu AK Parti'ye veriyorum" diyerek olay olmuştu.

Çağla Akalın, İstanbul'da ikamet eden Ebru isimli trans kadının hayatını konu edinmiş olan farklı farklı 2 hikayeyi içerisinde barındırmakta olan "Köpek" ismi verilen filmde oynadı., "Öyle bir geçer zaman ki" isimli diziden herkesin tanıdığı Salih Bademci'de aynı filmde rol aldı.

Esen Işık tarafından yönetmenliği gerçekleştirilen söz konusu filmin senaryosunu yazan isim de yine Esen ışık. Filmde aynı zamanda Oğuzhan Sancar, Bekir Aslani Beren Tuna, Barış Atay ve Cemal Toktaş gibi isimler de bulunuyor. 

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